Heča přihrál Olomouci vítězství. Kiks brankáře potrestal Řezníček

Po 340 minutách ukončil střeleckou nemohoucnost svého týmu. Žádnou jinou příležitost si špatně hrající Hanáci v sobotu nevytvořili a proti aktivním hostům tři body nervózně ukopali.

„Byla to jediná šance. Naštěstí jsem zachoval chladnou hlavu, udělal jsem to dobře a dal to do prázdné brány,“ oddechl si Řezníček.

Avšak uznal: „K ideálu měl náš výkon hodně daleko.“

Rozhodl se zariskovat. A šeredně se mu to nevyplatilo. Kiks Heči rozhodl. Pro trápící se Olomouc to byl dar z nebes. „Bohužel jsem udělal chybu, kterou dokázali potrestat. A rozhodlo to zápas,“ povzdechl si.

Po Břečkově malé domů byl Heča pod tlakem, protože na něj dotíral Řezníček. Mohl míč na jistotu odkopnout, on se ale rozhodl pro konstruktivní rozehrávku, byť obránci kolem byli obsazení.

„Řezníček nás z pravé strany napadal, ale Hofmann byl za ním úplně volný,“ popsal Heča. Ačkoliv běžně kope pravou nohou, tentokrát zahrál levačkou a ta poslala míč přímo k blízkému Řezníčkovi. Byť se jej Heča snažil i za cenu penalty a vyloučení ještě zastavit, útočník se mu vyhnul kličkou a pak skóroval do prázdné.

„Nesedlo mi to. Řešil bych to stejně. Ale líp,“ uvažoval Heča.

Ke zpytování svědomí měl při utkání dost času. Domácí kromě gólu na bránu nevystřelili, výrazně navrch mělo překvapivě Slovácko, které drželo míč téměř dvě třetiny doby. Spoluhráči však Hečovu minelu nesmazali.

„Některé příležitosti po gólu úplně volaly,“ zmínil kouč Slovácka Michal Kordula například nejlepšího střelce týmu Tomáše Zajíce, jenž na jaře poprvé neskóroval. A to jen proto, že jeho gólovou střelu zablokoval v pádu na poslední chvíli stoper Radakovič, jenž při tom kolenem zasáhl do hlavy vlastního brankáře Buchtu, který po šestiminutovém ošetřování zamířil s ochranným límcem na krku do nemocnice a v 75. minutě jej vystřídal Reichl.

„Blokoval jsem Zajícovu střelu, Buchtič zrovna tak a kopl jsem ho kolenem do hlavy. To asi bolelo. Doufám, že bude v pořádku,“ omlouval se Radakovič na dálku, s parťákem ze středu obrany Václavem Jemelkou nejlepší sigmák na hřišti. To hlavně oni dali mančaftu naději na výhru, většina spoluhráčů hrála pod své možnosti.

„Celý zápas jsme byli lepší. Sigmu jsme přehrávali, oni si jinak nevytvořili ani jednu šanci,“ uvědomoval si Heča. „Ale v kabině mi chybu nikdo nevyčítá, to my nikdy neděláme.“ Kordula doplnil: „Prohrálo mužstvo, které bylo celý zápas absolutně lepší. Prohrálo kvůli hrubé chybě, která se asi každému gólmanovi někdy stane.“

Diskutabilní moment přišel po hodině hry. Útočník Zajíc dostal míč za obranu a ve vápně po kontaktu s kapitánem Sigmy Vepřekem spadl.

„Jasná penalta, hráč vůbec nezasáhl balon. Vepřek mě sundal z boku,“ zlobil se Zajíc. „Kontakt tam byl. Stejně jako předtím tam bylo strčení Řezníčka rukama ve vápně. Prostě nebylo písknuté, takže pro mě to není téma,“ poznamenal olomoucký trenér Václav Jílek. Kordula to komentovat nechtěl. „Ani nemůžu, ale viděl jsem to už na videu,“ mračil se.

Více ho nepřesný Proske naštval, když nepochopitelně nastavil jen čtyři minuty, ačkoli přes pět minut trvalo jen ošetřování Buchty na hřišti. „Prohráli jsme zápas, který se nehrál ani 90 minut.“ Realizační tým předposledního Slovácka od začátku utkání skákal u lavičky jako čertík a dával čtvrtému rozhodčímu hlasitý kartáč. Přitom hosté mohli být rádi, že stoper Hofmann dohrál zápas se žlutou kartou.

Už v první půli předvedl další dva fauly na Řezníčka (skluz zezadu a loket ve vzduchu), které byly na hraně druhé karty. Ke boji o záchranu nervozita patří. „Byli jsme jednoznačně lepší, Sigma neměla nic. Ztráta tří bodů,“ litoval Zajíc.

Třetí Olomouc čeká příště hit o druhé místo na Slavii. A musí hodně přidat. „Bude to jiné,“ věří Jílek.