Dělobuch zranil slávistu, disciplinárka hodlá pyrotechniku trestat

Záchranáři měli na místě při utkání asistenční sanitku, takže fanouškovi okamžitě poskytli pomoc. I tak je možné, že bude mít trvalé následky. „Byl při vědomí, utrpěl poranění na koncích prstů, ve kterých dělobuch držel. Šlo o tržné otevřené rány. Na místě jej záchranáři ošetřili a převezli na traumatologii. Výbuch dělobuchu naštěstí nikoho jiného nezranil,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Lucie Urbanová.

Incidentem se zabývá i policie. „Mohu potvrdit, že jsme oznámení o události přijali, v současné době se jím zabýváme a veškeré okolnosti zjišťujeme. Právní kvalifikace zatím stanovena nebyla. Podle prvotních informací si měl jeden z fanoušků pravděpodobně špatnou manipulací se světlicí sám způsobit zranění,“ řekla ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Během zápasu se odehrál i další incident, při němž dělobuch ohrozil přímo hráče na trávníku. Vybuchl jen kousek vedle Stocha. „Podpora od lidí byla cítit, všichni jsme za to rádi, ale z toho jednoho momentu jsem zklamaný a smutný. Mrzí mě to, protože to je pro hráče strašně nebezpečné, když blízko u nich někdo hodí dělobuch,“ citoval slávistický web Stocha.

„Zbytky mě po výbuchu trefily do hlavy a do ruky, ale díkybohu se nic nestalo. Vůbec nejde o to, že jsem tam byl právě já, mohl tam být kdokoliv z našeho mužstva nebo z Olomouce. Může se stát i něco horšího,“ dodala jedna z hvězd první ligy.

Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, bojuje proti zakázané pyrotechnice dlouhodobě. „Už před minulou sezonou zavedla v klubech po vzoru Evropské fotbalové unie UEFA roli Supporters Liaison Officer, který v klubech komunikuje s fanoušky. LFA také dohlíží na preventivní složku bezpečnosti na straně klubů,“ uvedla LFA v prohlášení.

Klíčovou roli však v případě pyrotechniky hrají kontroly před vstupem na stadiony, na které si kluby najímají bezpečnostní agentury. Navzdory nim však fanouškům nedělá větší problém pyrotechniku do hlediště pronést.

Disciplinárka uděluje za používání zakázané pyrotechniky pokuty pro kluby v řádech desítek i stovek tisíc korun a již nějakou dobu trestá i samotné fanoušky. Při větším prohřešku už několikrát potrestala klub uzavřením části stadionu.

Od této sezony disciplinárka plánuje přísnější postih. „Zranění diváka ze zápasu v Olomouci, který bude mít patrně trvalé následky, je varovným signálem. Vzhledem ke zvýšenému počtu podobných případů v uplynulé sezoně i v zápasech prvního kola bude disciplinární komise nekompromisní k používání pyrotechniky. Zároveň vyzýváme kluby o zvýšený dohled nad dodržování návštěvního řádu a o to, aby upozorňovaly své fanoušky o přísném zákazu pyrotechniky,“ uvedl v komuniké předseda disciplinárky Richard Baček.