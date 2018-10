Hrát nesmíš! Smíš! A olomoucký Falta větral na křídle Spartu

Falta dostal minulý čtvrtek od disciplinární komise jednozápasový trest za vyloučení v utkání s Libercem, přestože komise rozhodčích uznala, že sudí Zbyněk Proske chyboval a měl pětadvacetiletému záložníkovi udělit jen žlutou kartu.

Vedení Olomouce se proti tomu odvolalo a odvolací komise Fotbalové asociace v pátek odpoledne, čili pouhý den před zápasem, trest nečekaně odložila. Falta tak mohl proti Spartě nastoupit, neboť komise se bude jeho případem zabývat až na nejbližším zasedání v tomto týdnu. Pokud by trest od disciplinárky potvrdila, musel by vynechat následující utkání po reprezentační pauze se Zlínem.

Spartu obrat v bizarní kauze, která více než o absenci selského rozumu v českém fotbale vypovídá o zákulisních bojích v jeho vedení, překvapil. „Že bude hrát, by mě ve snu nenapadlo. Chystali jsme se na úplně jiné možnosti, ale to neovlivnilo zápas a náš výkon to neomlouvá,“ nehledal výmluvy sparťanský trenér Zdeněk Ščasný. „Nebylo to o Faltovi, bylo to o nás. Já se v tuhle chvíli k rozhodnutí, které v tomto případě bylo, nebudu vyjadřovat.“

I sparťanský obránce Uroš Radakovič, jenž s kamarádem Faltou hrál v Olomouci tři roky ještě do léta, to viděl podobně: „My musíme vyhrávat každé zápasy a neřešíme, jestli soupeři bude jeden hráč hrát, nebo ne. Falta je výborný fotbalista, ale téma to nebylo.“

Olomoucký kouč Václav Jílek si oddechl, že měl oporu v sestavě. „Šimon má pevné místo v týmu. Vybodoval si ho dlouhodobě kvalitními výkony. Mužstvo bylo raději, že mohl nastoupit. V utkání to ukázal. Pomohlo nám, že mohl hrát. Myslím, že je to správné rozhodnutí.“

Útočník Sigmy Martin Nešpor přikývne: „Super, že hrál. Šimon je kvalitní hráč, na lajně nám hodně pomáhá, jeho technická kvalita je na takové úrovni, že by byla škoda, kdyby mu to zatrhli. Nechci se k tomu vyjadřovat, protože v kariéře jsem zažil hodně, ale tohle ne. Ať si lidi, co tam od toho jsou, uvědomí taky to, že by mohli škodit fotbalu.“

Ještě na pátečním předzápasovém tréninku na Faltově místě alternoval i středopolař Texl. „Ve čtvrtek jsme ale věděli, že o to ještě budeme bojovat, takže jsme výrazně změnili náplň tréninku – taktický trénink jsme přesunuli na pátek. Ale v jeho pozici alternoval i tak Texl, protože jsme stále nevěděli, zda bude moct hrát, byť by to nebyla jeho pozice,“ líčí Jílek peripetie.

Falta je pro Sigmu důležitý i proto, že kope standardní situace. „Standardky jsme trénovali až den před zápasem, kdy už jsme to v podstatě věděli,“ podotýká Falta.

Jako kliďas se dokázal soustředit jen na svůj výkon. Byť se jeho jméno skloňovalo v médiích nezvykle často a případ vzbuzoval vlnu emocí. „Neřešil jsem to. Den před zápasem jsem věděl, že budu hrát, nachystal jsem se na to,“ povídá člen širšího kádru české reprezentace. „Chtěl jsem hrát, těšil jsem se na dobrý zápas, protože utkání se Spartou jsou vždycky o něčem jiném, a to se potvrdilo. Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně.“

Sigma vyhrála teprve třetí utkání v sezoně, navíc po porážce 0:3 v Liberci. „Nakopl nás zaplněný stadion. Byl to úplně jiný zápas, než co jsme hráli,“ srovnává Falta.

Jílek mančaftu připomínal kvalitní výkon z předkola kvalifikace Evropské ligy proti hvězdné Seville: Když ho zopakujete, proti Spartě uspějete. „Ale to jsme si říkali před každým zápasem,“ přiznává Falta. „Pomohli nám lidi, děkujeme jim, hnali nás. Musíme každý zápas takhle jezdit a bude to dobré.“

Falta nachystal Nešporovi tutovku, sparťany provětral, a ač na první trefu v sezoně rychlé křídlo čeká, Jílek chválil: „V předchozích zápasech to nebyl Falta, jakého chceme vidět. Teď to byl diametrálně odlišný výkon. Mluvili jsme spolu před zápasem. Je třeba si nalít čistého vína, nestačí jen, že ofenzivní akce dobře vypadá, musí mít účel, který v předchozích zápasech nebyl. Teď ano – bylo to tahové, náběhové, poctivé dozadu. Takhle by měl hrát.“

Otázkou však je, jestli bude proti Zlínu moci. „Neznám přesně regule, nechám to na nich,“ pokrčí rameny. „Věřím, že ať se mnou, nebo beze mě, doma zápas zvládneme.“

Nešťastný faul na libereckého Breiteho komentuje zpětně stejně: „Názor nezměním. Takových soubojů je v zápase spoustu, bohužel se mi dostal pod nohu, já někam došlápnout musel a šlápl jsem mu na kotník, ale nebyla v tom záludnost, že by to bylo na červenou kartu, což v podstatě komise pak potvrdila. Ale jednozápasový trest jsem dostal kvůli nějakým regulím.“

Na chybném vyloučení bylo nejsmutnější, že zákrok sudí Proske dlouho zkoumal u videa a přesto se rozhodl špatně. Technologii ve fotbale ale Falta fandí. „Zatím je tady krátkou chvíli, chce to asi čas. Věřím, že bude nápomocné.“