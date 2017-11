Jedenáct. Tolik dílů má seriál neporazitelnosti olomouckých fotbalistů

Zlín plánoval využít své adaptace na Andrův stadion, kde našel pro zápasy Evropské ligy domov. Jenže už v sedmé minutě se vlnila síť za brankářem Dostálem, když svůj druhý letošní gól dal útočník Tomáš Chorý. „Dostali jsme gól z prvního protiútoku a to Sigmu posadilo na koně. Přišlo mi, že jsme možná byli ještě v šatně, protože nasazení a přístup byl špatný,“ přiznal záložník ševců Petr Jiráček.

Zlín sice nepřijel na Hanou bránit, ale domácí ho vůbec nepouštěli ke své brance. Vepřek vyhrál s Ekpaiem snad každý souboj, až z toho nigerijskému záložníkovi chvílemi tekly nervy.

Sigmu navíc gól viditelně uklidnil, jenže v další šanci mířil Chorý hlavou mimo a na další Zahradníčkovu finální přihrávku těsně nedosáhl. Sebevědomí Hanáci ale několikrát dokázali rychlou kombinací po zemi rozlámat obranný blok soupeře.

„Zlín už není typologicky mužstvo jako dřív, které hrálo jen z bloku. Dnes mají hodně šikovných středových hráčů, způsob jejich hry je víc kombinační a vychází z jiného sestavení. Klíčové bylo, abychom neumožnili předávání jednoduchých míčů stoperů do středové řady a eliminovali Traorého s Jiráčkem. To se až na pár výjimek podařilo,“ prozradil Jílek.

Stav 1:0 dlouho dával Zlínu naději na body, zvlášť když Plšek i Chorý ve stoprocentních šancích minuli. Jenže přesnost chyběla i střele Ekpaie z hranice šestnáctky, Traoré hlavičkoval jen do boční sítě a v největší šanci ukopl míč do bezpečí stoper Radakovič. Víc toho hosté neměli.

Definitivní klid dal Sigmě střídající Martin Hála, když se tři minuty před koncem efektně uvolnil v šestnáctce patičkou a v pádu i s pomocí tyče překonal Dostála. „Viděl jsem, že je obránce hned za mnou a že půjde možná do skluzu, takže by střelu asi zblokoval. Tak jsem si to dal za sebe, sice kousek dál, než jsem chtěl, ale naštěstí to vyšlo ve skluzu,“ oddechl si 25letý odchovanec Olomouce.

Jen tím stvrdil výbornou domácí bilanci Hanáků, kteří letos na Andrově stadionu ještě neprohráli. Navíc po rozpačitém výkonu na Bohemians ukázali hru úplně jiné kvality.

„Cením si práce do defenzivy, byli jsme schopni eliminovat Zlín hlavně v brejkových situacích. I nasazení a práce až do devadesáti minut bylo na hranici morálu hráčů. Byli jsme schopní to zvládnout a závěr i s přispěním uklidňujícího druhého gólu kontrolovat,“ pochvaloval si Jílek.

Naopak Zlín má po 14. kole hodně témat k přemýšlení. Loňská štika ligy se změnila v neškodnou mřenku a to, co měla být nezapomenutelná sezona v historii klubu s kupou evropských zážitků, se pomalu mění na boj o záchranu.

„Sigma byla lepší, my jsme měli jen náznaky. Bída, nemám jiné slovo,“ otevřeně přiznal Jiráček. „Musíme hrát od první minuty, ne od šestašedesáté. Venku zápasy vůbec nezvládáme, nebojujeme, nedá se čekat, že všechny body uhrajeme doma,“ naznačil, že řadou posil doplněný tým se potýká se základními problémy, jako je nasazení.

Hanáci si však výhru se Zlínem nemohou užívat. Dobře ví, že to byla jen předehra a hlavní kus přijde v neděli, kdy na Andrově stadionu přivítají pátou Spartu.