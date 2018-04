Polomův reparát. Doufám, že zdraví konečně vydrží, říká olomoucký stoper

V tréninku prý vypadal dobře, tvrdil. Jenže v utkání ztrácel v rychlosti i rozehrávce a po hodině ho raději Jílek stáhl ze hřiště. Sigma prohrála 3:4 a přišla o naději na přímou cestu do základní skupiny Evropské ligy. Risk se nevyplatil.

Pokud by si příznivci modrých měli udělat na šestadvacetiletého odchovance Sparty názor po jednom vystoupení, musel by upadnout v zatracení. Ale to by byla hysterická reakce. Jílek dobře ví, co Polom umí. Poznal ho ve Spartě i v mládežnických reprezentacích.

Trpělivost s ním měl dál. Ale další šanci dlouho nedostal z jediného důvodu – stoperská dvojice Radakovič–Jemelka je v lize vůbec nejlépe hodnocená. A tak v zimě Polom zvažoval, zda to raději nezkusit jinde.

Sigma na něj dostala dvě nabídky od ligových klubů, ale hostování s opcí má v Olomouci do konce sezony, tudíž to Jílek rázně zatrhl. Na hostování do Karviné raději poslal stopera Jana Štěrbu, Polom je pro něj první volbou v případě absence sehrané dvojice středních obránců.

A tato situace nastala na jaře třikrát. Polom obstál na Slavii, s Karvinou a naposledy proti Ostravě předvedl zatím nejlepší výkon v Sigmě, když perfektně nahradil vykartovaného Jemelku. Uhlídal Baroše s Poznarem a až na jednu přihrávku skvěle rozehrával. Týmu pomohl k výhře 1:0 a návratu na třetí příčku.

„Naprosté absolutorium,“ chválil ho Jílek. „Utkání zvládl výborně, až na jednu situaci v první půli, kdy ho přetlačil Baroš. S ním je to vždy složité, protože každý souboj je na hranici faulu, možná někdy až za hranicí. Roman hrál výborně, v rozehrávce obstál na to, kolik toho odehrál. Naplňuje se, že jsme ho sem brali s vizí, že může kdykoli naskočit, a ve všech zápasech, ve kterých dostal příležitost, to ukázal.“

Roman Polom (vpravo) se raduje se spoluhráči z gólu v duelu s Ostravou.

Brankář Miloš Buchta přikývne: „Roman Polom je také skvělý stoper. Mnoho lidí ho po prohře s Jabloncem zatracovalo, ale já jsem s ním každý den na tréninku, takže vidím. Je to jiný typ stopera, rád se mazlí s balonem, rád vyjede, je sebevědomý. Jsem rád, že máme kvalitní stopery.“

Někdejší bek Dukly Praha či Hradce Králové naznačil, že potenciál má značný. „To má,“ souhlasí bývalý stoper Sigmy a české reprezentace Jan Rajnoch. „Ale nikde se pořádně neprosadil, asi i vinou zranění, ale v jeho věku už by to chtělo stabilně hrát.“

Polom v lize odkopal 47 zápasů, dal tři branky. Ale zranění ho sráží. „Když jsem byl zdravý, tak jsem vždycky hrál všude. Takže asi tak. Ten můj zdravotní stav... Vždy mě něco zbrzdilo. Ať už v Boleslavi, kde jsem po příchodu hrál, všechno bylo dobré, ale pak jsem si dvakrát udělal sval. Šel jsem se rozehrát do Hradce, podzim super. Vypadalo to, že jsem zpátky, a zase jsem si udělal meniskus. A takhle je to furt. I ve Spartě to tak bylo,“ ohlížel se po příchodu do Sigmy. „Vždy, když už to vypadá, že tam jsem, že hraju dobře, tak mě něco zbrzdí. Teď to zaklepu: doufám, že už to konečně vydrží, budu hrát dobře a ukážu, co ve mně je.“

Polom je navíc vůdčí typ, v mládežnických kategoriích navlékal pravidelně kapitánskou pásku, konstruktivní, ceněný stoper hrající levou nohou, co míče nekřápe.

V sestavě by mohl zůstat také v příštím kole v Teplicích, i když už Jemelka bude připraven. Jenže se pro změnu vykartoval defenzivní záložník Lukáš Kalvach, a protože jinou typickou šestku Olomouc nemá, může Jílek vsadit znovu na Poloma. „Štítového hráče hrával,“ nosí tuhle variantu v hlavě.

Polom věří, že se v Sigmě vyškrábe znovu nahoru. „Samozřejmě chci hrát, ambice jsem měl vždy nejvyšší, teď mě akorát zbrzdilo zranění.“