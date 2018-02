Olomouc v generálce padla s Libercem. Radakovič: Plzeň? Už se na ni těšíme

Jak hodnotíte generálku?

Spokojení s výsledkem určitě nejsme, ale lepší prohrát teď než příští týden. Musím pochválit soupeře, hrál výborný zápas. My jsme ztráceli hlavně v prvním poločase, nehráli jsme naši hru. Možná to bylo tím, že jsme trénovali víc na umělé trávě a tohle hřiště ještě není ideální. To byl hlavní důvod, že jsme v prvním poločase neměli víc šancí.

Generálka očima kouče Václava Jílka „Zápas splnil naše očekávání, byla to dobrá prověrka před příštím týdnem. Liberec byl kvalitní soupeř, což ukázal hlavně v prvním poločase. My jsme tam byli trošku nepřesní, pomalí. Na druhou stranu, byť jsme to nedokázali zvládnout výsledkově, tak druhý poločas ukázal, že kvalitu máme. Soupeře, který hrál do 60. minuty v plné sestavě, jsme jednoznačně přehrávali a měli jsme iks situací, které mohly brankově skončit. Nakonec tam padly dva hodně kuriózní góly. Pro mě je druhý poločas uspokojivý, první poločas ne. Tam jsem postrádal větší emoce i aktivitu, scházela i přesnost a nedokázali jsme si s tím poradit. Za týden proti Plzni to bude úplně jiné. Pod atmosférou a aspektem mistrovského zápasu. To už se bude hrát o body a budeme schopní být daleko agresivnější i aktivnější.“

Naopak Liberec si šanci vytvořil a proměnil ji.

Na začátku byl náběh za obranu, centr a borec to pěkně trefil, nic se s tím nedalo dělat. Klobouk dolů.

Počítáte, že Liberec bude jedním ze soupeřů v boji o poháry?

Souhlasím. Jsme tam my, Slavia, Sparta a Liberec. Uvidíme, jak to dopadne Hlavně první dva tři zápasy naznačí a kdo v nich získá víc bodů, přiblíží se evropským pohárům.

Jste rád, že už končí zimní příprava?

Jsem. Turecko bylo malinko náročnější, neustále jsme trénovali dvakrát denně. Myslím, že jsme připravení, a věřím tomu, že odehrajeme skvělý zápas proti Plzni. A uvidíme, na co to bude stačit.

Věříte si na lídra soutěže?

Už se těšíme. Dobrý soupeř, měli nejlepší podzim v lize a ještě hrají evropské poháry. Když máme dobrého soupeře, hrajeme dobrý fotbal. Už jsme to ukázali víckrát, doma proti Spartě nebo Slavii. I venku v Plzni jsme odehráli dobrý zápas a nevidím důvod, proč bychom neměli odehrát další.

Hlásíte se k cíli v podobě pohárů?

Jsme druzí, to by bylo divné, kdybychom mluvili o středu tabulky. Máme možnost, máme dobrý kádr, jsme připravení a nevím, proč bychom neměli o takový cíl bojovat.

V Olomouci jste třetí rok, jak kvalitní tým teď máte?

Nedá se to srovnat s tím, jak to bylo před dvěma lety. Ale už tehdy po nás trenér chtěl to stejné, hodně presinku, náběhové aktivity, normální evropský fotbal. Jen my jsme to pochopili malinko pozdě. Ale dobře, že jsme to vůbec pochopili, a teď už jsme na podzim ukazovali, jak budeme hrát a jak se chceme prezentovat. Musím trenéra i realizační tým pochválit, dělají dobrou práci. Musíme pokračovat dál a věřit jim.