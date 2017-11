Senzační olomoucké tažení neslábne. Porazí doma po letech Spartu?

Skácel, Ujfaluši i Heinz už ukončili kariéry. Teď však fanoušci Sigmy, kteří se po dvou sestupech v řadě a korupční aféře vrací do ochozů pozvolna, věří, že se to v neděli (18.00) podaří. Houfně skupují vstupenky, místa zbývají už jen na severní tribunu za bránu.

„Je to poslední domácí utkání na podzim, krásná tečka. Bylo by pěkné, kdybychom překonali i krásnou návštěvu se Slavií. Věřím, že stadion naplníme a podaří se nám divákům ukázat kvalitní fotbalové utkání,“ řekl klubové televizi olomoucký trenér Václav Jílek.

Předvést kvalitní utkání a? „Popereme se o tři body,“ vyhlásí. „Herní nadstavbu hráči v sobě mají, důležité je, abychom zodpovědně bránili, pak mám kvalitu na to, abychom soupeře ohrozili.“ Ideální čas zlomit prokletí.

Nikdo nečekal, že v polovině sezony půjde Olomouc do šlágru se Spartou z 2. místa, s čtyřbodovým náskokem, jedenáctizápasovou šňůrou bez porážky a domácí sérií 441 minut bez inkasované branky.

Přitom klub s černou hvězdou ve znaku si jako navrátilec do ligy s průměrným rozpočtem do šedesáti milionů nemohl dovolit žádnou posilu. Na rozdíl od Letenských, kteří utráceli za zahraniční jména miliony. Ani peníze nejsou všemocné.

A zatímco italský kouč Pražanů Stramaccioni zoufale šibuje se sestavou, Jílek jedenáctku nemění vůbec, ve druhé lize vypiplal tým, který drží spolu, je sehraný, mladý, běhavý, kombinačně šikovný, zkrátka tak krásně se něj dívá!

Opírá se o čerstvé reprezentanty v záloze Housku s Faltou, dlouhána Chorého na hrotu, nebo nejlépe hodnocenou stoperskou dvojici v soutěži Radakovič – Jemelka. Všechno si až dokonale sedlo.

S předstihem je Olomouc po dvou sestupech v řadě zachráněná. Co dál? Útok na kvalifikaci bájné Ligy mistrů, které druhé místo zaručuje? Nic takového s ohledem na poslední bídné sezony vyhlásit nejde, ač revoluce Hanáků neslábne.

Jen možná přeskočili svůj vývoj a sní o návratu do pohárové Evropy, na kterou byli v Olomouci dlouho zvyklí. Teď prahnou po prvním velkém vítězství: v Plzni těsně padli, se Slavií remizovali...

„Ale kdybychom se dneska bavili o záchraně, bylo by to už alibi. Jsme na druhé příčce a chceme se tam udržet co nejdéle. V tuhle chvíli nemáme konkrétní cíl do zbytku sezony, prostě chceme vyhrát co nejvíc zápasů a uvidíme, na co to bude stačit. Ale záchrana už se nás skutečně netýká,“ usměje se Jílek.

Právě on má na olomouckém tažení zásadní vliv. Ustál i sestup a vtiskl mančaftu líbivou herní tvář s mnoha automatismy a náročným presinkem. „Připraví nás výborně takticky i fyzicky,“ podotýká obránce Václav Jemelka.

Kadlec: Úspěchy Sparty byly z velké části i zásluha kouče Jílka

Uznale o Jílkovi mluví i sparťané, které coby Lavičkův asistent tři a půl roku trénoval. Slavil s nimi i titul. „Jeho tréninky měly hlavu a patu. Úspěchy, kterých jsme pod trenérem Lavičkou dosáhli, byly z velké části i jeho zásluha,“ povídal útočník Václav Kadlec pro sparťanský web. „Umí mužstvo připravit takticky, hráči mají spoustu věcí zažitých. Vědí, co mají hrát, a do toho jim nechybí zdravá agresivita. Tým mají dobře poskládaný.“

Záložník Lukáš Mareček přikývne: „Pamatuji si na tréninky plné zajímavých cvičení. Václav Jílek je moderní mladý trenér, který jde s dobou a v Olomouci poskládal mladé mužstvo. Když se podíváme, jaký hrají fotbal, není náhoda, že se drží celý podzim na špičce tabulky.“

Sparťanský asistent trenéra a olomoucký odchovanec Radoslav Kováč přidává: „Olomouc má velmi dobrého trenéra, Vencu Jílka znám, na nás se stoprocentně dobře připraví. Hrají moc hezký fotbal, protože ti kluci jsou čtyři roky pospolu. A také hrají s velkou pokorou, protože za poslední roky zažili dvakrát pád do 2. ligy, takže ví, co to obnáší, a určitě se jim už nechce jezdit do Frýdku-Místku.“

Ovšem navzdory rozdílnému rozpoložení soupeřů odmítá Jílek nálepku papírového favorita. „Nikdo nemůže říct, že bude zápas proti Spartě jednoduchý,“ zdůrazní. „Byť se jí nedaří podle představ, disponuje obrovskou hráčskou kvalitou. Otázka je, jestli se jim to sejde na hřišti, nebo ne. Proti Jablonci naprosto dominovali, naopak jiné zápasy se jim nepodařily. My se budeme snažit jim to maximálně znepříjemnit. Nechceme jít do zápasu s tím, že nemáme co ztratit, ale že máme reálnou vidinu vítězství.“

Reálnější než za posledních devatenáct let.