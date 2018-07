Útočník Dvořák už patří fotbalové Olomouci, stoper Polom stále ne

Rád by ještě přivítal novou tvář pod hrot či na křídlo. „Pořád se bavíme, nějaké možnosti se rýsovaly, něco se zavřelo. Je možné, že ještě někdo může na soustředění přijít.“

Olomouc se také snaží dotáhnout příchod stopera Romana Poloma, jemuž s koncem června vypršelo hostování z Mladé Boleslavi.

Naopak po krátkém testu padlo hostování brankáře Michala Reichla ve slovenských Zlatých Moravcích, pokračovat tak bude na Hané, o místo mezi tyčemi bojuje s nejlepším brankářem minulé sezony české ligy Milošem Buchtou a Alešem Mandousem, který přišel ze Žiliny.

„Znamená to, že největší konkurenci máme v brance. Nevím, jestli někdo v lize má takhle kvalitní tři brankáře,“ usmíval se Jílek, který se pomalu připravuje na moment, až osmatřicetiletý Buchta pustí do branky vlčáky. „Miloš byl loni sice vyhlášený nejlepším brankářem soutěže, výkonnost má, ale roky nikdo nezastaví. Už je to hodně zkušený hráč. Chceme být nachystaní.“

V úterý na hřišti číslo 2 Androva sportovního areálu byl nachystaný Buchta. V přípravném utkání proti slovenskému Ružomberku, který trénuje exsparťan David Holoubek, inkasoval jedinkrát. Záložník Kalvach nezachytil náběh na levé straně pokutového území a v 70. minutě Qose snížil na konečných 1:2.

Sigma vyhrála díky trefám z konce první půle; křídelník Falta přenesl hru a pravý bek Michal Surzyn křápl do míče nártem zpoza vápna.

Balon poslal přízemní pumelicí za háčky. Parádní trefa roztleskala opalující se publikum na betonové tribuně i bývalé reprezentanty Jana Kollera s Davidem Rozehnalem, patrony místní fotbalové akademie.

Především však mládežnický reprezentant Surzyn na sebe upozornil Jílka, který mu po návratu z hostování v Pardubicích vyčítal, že nesplňoval vyšší herní nároky. „Michal jde postupnými krůčky, pochopil, co v utkání chceme, snaží se to plnit. Vždy je tam malinký nedostatek v defenzivě, to přepnutí, ale zase to vynahrazuje kvalitou dopředu ve všech utkáních, která odehrál. Zamotal nám hlavu. Odvádí velmi dobré výkony,“ chválí Jílek.

Dvě minuty po gólu Surzyna záložník Texl trestal špatnou malou domů a pohodlně střelou podél obrovitého brankáře Macíka zvýšil.

Sigma zdolala i Ružomberok

„Jsem v mizíku!“ křičel málo vytěžovaný záložník Jakub Plšek, neboť jej spoluhráči nezapojovali do hry.

Od 70. minuty se místo Jakuba Yunise vysunul na hrot, ale s míčem se příliš nepotkal ani tam. V opatrném zápase s minimem šancí na začátku druhé půle ještě Yunis nepřekonal Macíka ani z penalty.

Pavel Dvořák, posila fotbalové Olomouce

„Byl to kvalitní soupeř. Prezentoval se velmi organizovaně. V úvodu jsme ho nechali hrát, byli jsme zbytečně daleko, nebyl to podařený vstup, ale od 20. minuty už se to blížilo představám, korunovali jsme to dvěma brankami. Pro klid jsme měli využít další šance, případně megapříležitost z penalty,“ hodnotil Jílek. „Soupeř v závěru dal branku, ještě vycítil šanci a dostal nás pod tlak. Cením si, že jsme ho nepouštěli do mnoha šancí, ale také jsme si jich moc nevypracovali.“

Sigmáci tak navázali na vítězství 3:0 nad slovenským šampionem Trnavou. „Ružomberok nás prověřil víc než Trnava, měl větší hlad,“ srovnával Jílek. „Včera jsme měli těžký trénink, jsme tři dny po zápase, v rámci kondičních nároků velmi dobré utkání.“

Jílka rovněž těší výkony stoperů Kotouče a Štěrby, kteří po boku Jemelky usilují o uvolněné místo po odchodu Radakoviče do Sparty. „Oba podávají velmi dobré výkony. Rozhodne až blok na soustředění a aktuální herní výkonnost. Máme z čeho vybírat, splňují naše představy.“

Olomouc nyní čeká osmidenní soustředění v Polsku, odehraje tři zápasy včetně generálky s klubem Piast Gliwice 13. července. Úvodním soupeřem budou druholigové Katovice, o třetím protivníkovi se jedná.