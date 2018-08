Nehraju. Ale v Olomouci se můžu zlepšit, razí trpělivý postoj Polom

V Sigmě minulou sezonu šestadvacetiletý stoper hostoval z Mladé Boleslavi, a přestože odehrál v lize za modré jen tři zápasy, přesvědčil, takže ho těsně před startem nového ročníku klub vykoupil.



I když je v ideálním fotbalovém věku, trpělivě čeká na příležitost.

„Fotbal se tady dělá dobře, může mi to pomoct,“ vysvětluje, proč podepsal smlouvu do roku 2021.

Dostat se do sestavy přes Václava Jemelku však není snadné.

I tak jste uvítal, že vás Sigma koupila?

Jsem rád. Sice jsem nehrál a teď taky zatím nehraju, ale líbí se mi tady, je tady dobrý trenér, dobrá parta kluků a hraje se dobrý fotbal, tak proto jsem zase nechtěl měnit klub. Prostě je to tak, že buď se prosadím, nebo se neprosadím. Je to jenom o mně.

I když nehráváte, cítíte, že se pod trenérem Jílkem můžete zlepšovat?

Jo, má to kvalitu. Dělá se to tady teď dobře a jsou ideální podmínky proto, aby se dobře i hrálo.

Přestup z Mladé Boleslavi se táhl. Byl jste nervózní, zda kluby najdou shodu na přestupní částce?

Pak už to bylo nepříjemné, protože jsem se musel na chvíli vrátit do Boleslavi, nevědělo se, jak to dopadne. Nejistota je vždycky nepříjemná, zase vypadnete z průběhu přípravy, potom jsem trénoval sám, protože Boleslav jela na soustředění. Byl jsem rád, že se to nějak vyřešilo.

Limitovalo vás to v boji o místo v sestavě Sigmy, kde jste po odchodu stopera Radakoviče mohl mít větší šanci se prosadit?

Ne, trenér Jílek avizoval, že nechce hrát se dvěma leváky, takže jsem věděl, že startovní čáru mám takovou, že Venca Jemelka je jako levák přede mnou. Ale do budoucna by to tady pro mě mohlo být dobré, takhle jsem s tím kalkuloval.

O Jemelku se zajímá víc klubů, nakoukl do reprezentace a získal si pevné místo v Sigmě. Jste trpělivá povaha?

Chci hrát, to je jasný. Ale nic jiného, než že budu makat, s tím udělat nemůžu. Nejsem povaha, že bych dělal nějaké problémy. Rád trénuju a zkrátka věřím, že se to vrátí.

Můžete prosím vysvětlit, proč by nemohli hrát dva levonozí stopeři vedle sebe?

Nevím, no. Praváci spolu hrají, že jo? Ale leváci jsou specifičtí, já jsem nikdy v životě na pravém stoperovi nehrál. Ani nevím, jak by to vůbec vypadalo.

Myslíte, že by to byla taková změna?

Fakt nevím. Moc leváků v týmech, kde jsem byl, není, takže jsem vždycky hrál zleva. Teď nebyl moc prostor to zkoušet.

Pro vás je důležité, že jste si v minulé sezoně ověřil, že koleno drží, a zápasy, ve kterých jste na jaře naskočil, jste zvládl i herně.

Přesně. Hraje se tady fakt dobrý fotbal a doufám, že tomu přispěju ještě víc.

Může Sigma zopakovat skvělou minulou sezonu a zase bojovat o poháry?

Všichni doufáme, že výkonnost udržíme a budeme pokračovat, kde jsme skončili. Je to fráze, ale plánovat něco dlouhodobě teď nejde. Musíme pořád pracovat dobře, každý zápas odmakat a pak si myslím, že výkony budou dobré.

O to by se mohly postarat i ofenzivní posily. Martin Nešpor i Václav Pilař začali dobře.

Martin nám pomůže, vždycky byl nepříjemnej, silnej a hlavně pracovitej, proto si myslím, že zapadne dobře. A Venca Pilař? O tom se nemusíme bavit. Když bude zdravý, tak kvalitu má velikou.

Musel jste si jako odchovanec Sparty zvyknout na nějaká olomoucká specifika?

Poprvé jsem mimo Prahu...

Do Hradce Králové jste dojížděl?

Ano, všude, kde jsem byl, jsem dojížděl. Změna to je. Olomouc je ale hezké město.

Říká se jí malá Praha.

Takže je to fajn. Ale já zase nejsem takový, že bych si měl na věci okolo nějak stěžovat. Prostě hraju fotbal. A čekám na šanci.