KOMENTÁŘ: Pohárový potlesk pro fotbalisty Olomouce

Srbský stoper Uroš Radakovič oblečen už jen do půl těla ukazuje dokonale vyrýsovanou postavu a olomoučtí fanoušci, kteří zaplnili kotel hostí, děkují svým hrdinům. Modrobílé vlajky vlají na jejich počest.

Olomouc se do ligy vrátila ve velkém stylu. V sobotu vyhrála ve Zlíně 4:1, dvě kola před koncem sezony je třetí a má příjemnou jistotu, že neskončí hůře než pátá čili že si zahraje minimálně předkolo Evropské ligy! Ale staronováček chce víc. Vždyť na druhou Slavii, která dnes dohrává utkání na Dukle, ztrácí jen bod. Bod od předkola Ligy mistrů!

Zatímco nejprestižnější klubová soutěž planety je pro modré sci-fi, o třetí místo se porvou srdnatě, to si buďte jisti. Zaručuje totiž pravděpodobně přímou účast v základní skupině Evropské ligy, takže balík 80 milionů korun a šest utkání k tomu.

Jenže po tom samém prahne i Sparta a Jablonec. Hodně napoví příští kolo, ve kterém Olomouc hraje na Letné. To bude bitva! Vedení se snaží udržet sigmáky aspoň v relativním klidu. Když někdo z manažerů přijde do kabiny, popřeje hráčům hlavně pevné nervy na nervydrásající finiš.

Komu věříte víc? Bohatýrské Spartě, nebo sehrané a nadšené Sigmě, která stále marně shání nového majitele, jenž by ji ekonomicky zajistil? Zlínský kouč Vlastimil Petržela po lekci od Hanáků oba soupeře srovnával: „Olomouc byla daleko kvalitnější mančaft než Sparta, komplexnější.“

Ať to dopadne jakkoli, zaslouží si Sigma aplaus, uznání a pochvalu.

Psotka už jako šéftrenér mládeže Plzně drží bývalým svěřencům palce na dálku. Po utkání s Plzní se s nimi na chvíli potkal, pochválil za herní rozlet a popřál hodně štěstí.

Progresivní Jílek s týmem plným odchovanců odvádí výbornou práci. „Sezona byla fantastická už před třemi koly. Překonáváme veškerá očekávání. Třetí místo a přímý postup do skupiny Evropské ligy by bylo něco neuvěřitelného. Porveme se o něho se Spartou, která je obrovský favorit. Ona musí, my chceme,“ vykládal šťastný Jílek ve Zlíně. Do pohárů dostal Olomouc po dlouhých devíti letech, naposledy v kvalifikaci Evropské ligy vypadla pod Psotkou s Evertonem.

Pohádka. Ale kdo Sigmu koupí?

Do Evropy by se Sigma dostala už v roce 2012, když vyhrála český pohár, ale kvůli úplatkářské aféře jí to UEFA zatrhla. A začalo temné období olomouckého fotbalu se dvěma zmíněnými sestupy. I proto současný příběh Olomouce připomíná pohádku, kterou si její fanoušci užívají a dychtivě otáčí stránky: jak to jen dopadne? Po Spartě ještě sigmáky čeká doma Mladá Boleslav, pak mrk na tabulku a zjištění, nač spanilá jízda ze suterénu vystačí.

Hrát základní skupinu Evropské ligy, nebo jen její předkolo je výrazný sportovní i ekonomický rozdíl.

Cestování na východ se nemusí vyplatit ani po jedné stránce; narazíte na neatraktivní kvalitu a sotva pokryjete náklady. Ale to je teď nepodstatné. Olomoucká pohádka ještě trvá. Oslnila především na podzim, ale i na jaře Sigma válí. Neprohrála už osm utkání a proti Zlínu zase použila své zbraně: týmovost, rychlost, kombinační zdatnost a zejména defenzivní kompaktnost.

Jakub Plšek s Davidem Houskou, jenž skóre uzavřel, v záloze rýsovali kolmice jako zapálení matematici, ostrá křídla Šimon Falta s Tomášem Zahradníčkem neúnavně šturmovali a připravili dva góly hroťákovi Jakubu Řezníčkovi. O hattrick ho připravil skluz zlínského Bači, který si na čáře dal vlastní gól.

Akci možná předcházel těsný Řezníčkův ofsajd a při třetím zásahu si zase Řezníček v souboji s nešťastníkem Bačou pomohl držením za dres, ale to sudí Královec jako nedovolené neposoudil. Navíc neudělil ani jednomu ze sedmi ohrožených sigmáků čtvrtou žlutou kartu, takže na Spartě do toho Olomouc půjde v plné zbroji. „Splnili jsme základní dvě roviny v požadavcích na hráče. Chtěli jsme brát tři body po dobrém výkonu,“ usmíval se Jílek.

„Olomouc hrála velice rychle, jednoduše, nevodila míče a prakticky z každého útoku dala gól. Vyhrála naprosto zaslouženě. Přál jsem si, abychom ji porazili, ale zázraky se nedějí. Musím to přijmout s pokorou, byli lepší,“ uznal Petržela.

A jediný zlínský střelec Lukáš Železník, který potrestal dorážkou nejistý zákrok brankáře Buchty, na konto sigmáků dodal: „Hrají spolu od žáků, to je poznat. Když jsme tady hráli dva tři roky spolu odchovanci, tak nám to také šlo. Postoupili jsme a první půlrok jsme zahráli fantasticky. Když hraješ dlouho spolu, tak hraješ poslepu a jde to.“

Teď půjde o to, najít silného majitele Olomouce. Dnes by měli mít akcionáři další schůzku i s 38letým opavským podnikatelem Lukášem Urbancem, který kdysi jako dorostenec usiloval o místo v brance Sigmy a jenž si na minulém domácím zápase proti Bohemce prohlédl z invalidního vozíku v doprovodu své manželky Andrův stadion. Přestože se zdálo, že dohoda je na spadnutí, Olomouc minulý týden slavnostní tiskovku náhle zrušila a dál napíná fanoušky. V pohárové Evropě bude atraktivnější značkou.