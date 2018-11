Fotbalisté Olomouce se v lize zvedají. Ale zatím jen pomalu

Pokud sigmáci v neděli doma porazí osmou Mladou Boleslav, dotáhnou se na ni. „Pro nás to bude zase hodně důležité utkání, protože tady se nám nedaří potvrzovat výsledky. Strašně rádi bychom se od spodní skupiny odlepili a odskočili do té středové,“ přeje si trenér Hanáků Václav Jílek. Pomalu s mančaftem dává zapomenout na bídný start sezony, kdy modří posbírali z deseti zápasů jen šest bodů.

Analýza

„Zapomenuté to ještě není, ale je pozitivní, že máme řadu bez porážky. Chce to však ještě posbírat nějaké výhry. Teď doma to chce tři body a bude to zase lepší,“ přidává se opora týmu Šimon Falta.

„Hrůzostrašná první třetina. Z deseti zápasů jsme vyhráli dva, byl to nejhorší start v historii Sigmy. V posledních pěti utkáních se nám ale podařilo udělat šňůru,“ věří Jílek, že tým složený převážně z odchovanců je na cestě vzhůru.

Sigmáci hrají pod své možnosti

Patnáct bodů a pouhých šestnáct vstřelených gólů není pro jeho výběr, jenž v minulém ročníku po postupu mezi elitu nadchl náročným fotbalem, dobrou vizitkou. Sigma se potýkala s nevyrovnaností výkonů; dokázala přehrát Spartu, ale také prohrát s Příbramí či Slováckem.

„Nebudeme si nic nalhávat; bodový zisk je nízký, měli jsme větší očekávání. Mysleli jsme si, že to zvládneme daleko líp. Ovšem po těch deseti kolech bych k tomu vzhlížel jako k progresu,“ hledá Jílek pozitiva. „Dobře si uvědomujeme, že před námi jsou další těžké zápasy, ale výkony jdou nahoru a doufám, že poskočíme tam, kam chceme.“

Většina sigmáků, byť se zvedají, hraje pod své možnosti. Pouze pětice Buchta (2,56), Jemelka (2,83), Vepřek (2,87), Falta (2,88) a Houska (2,9) se ve školním známkování reportérů MF DNES drží pod průměrnou trojkou. Je znát, že týmu chybí góly záložníka Jakuba Plška, jenž byl v minulé sezoně s 11 zásahy nejlepším střelcem. Zatím se trefil dvakrát a hledá pohodu, která pozvolna přichází. „Na mužstvu cítím větší pohodu i lepší atmosféru. Každý bod dodává sebevědomí; ale určitě z toho venku nejsme, protože vyrovnanost spodních pater je obrovská. Stačí dvakrát ztratit zápas a jsme tam zpátky,“ varuje Jílek.

Na tři vzadu jsou méně čitelní

Pozitivem je, že ustál výsledkovou krizi; pořád má mužstvu co dát, ani po třech letech není vyčpělý. Naopak. Když pochopil, že rozestavení 4–5–1 už mají soupeři přečtené, naučil tým systém se třemi obránci, který několikrát přinesl body, včetně postupu v MOL Cupu přes Zlín.

Najednou je Sigma méně čitelná a víc variabilní. „Objevili jsme další způsob hry. Soupeři už nás měli docela načtené. Otevírají se nám varianty. Jsem spokojený, jak jsme pohár se Zlínem zvládli s lehkostí is ohledem na rozestavení,“ pochvaloval si Jílek. „Je to jiné. Má to výhody i nevýhody, ale je tam daleko víc výhod. Je to komplexnější,“ oceňuje Plšek trojkový systém. „Sevilla to hrála a ta to měla do puntíku propracované. Je nepříjemné, když máte 4–5–1 a narazíte na takový styl. Vždycky tam je hráč na otočení hry a hraje se to mnohem líp. Máme další variantu a to je jenom dobře.“

Křídelník Falta přikývne: „Je to víc o běhání, ale svědčí nám to. Jako halfbeci máme úkol být hodně vysoko, akorát musíme víc držet lajnu. Vyhovuje mi to, nemám problém ani s klasickým systémem. Je to oživení a dobrá varianta.“

Navíc sigmáci v průběhu zápasu rotují na pozicích, a pokud se Falta dostane do středu hřiště jako v Karviné, kde krásně skóroval ranou zpoza vápna, skrývá se v jeho levačce další zbraň. Jen ji víc využívat.

„V systému 3–5–2 je Falta krajový hráč, od kterého bychom čekali kvalitu v centru spíš než při střele. Nicméně souhlasím s vámi, že střelu má velmi dobrou, a pokud se dostane do pozice, kdy může zakončit, tak ne vždycky ji využije,“ nabádá Jílek nejen Faltu k častější palbě.

Přímočarost dopředu je ostatně další bod, na kterém sigmáci, jež zdobí kontrola míče, pracují, aby se dostali do klidnějších vod.

Potenciál na to mají značný.