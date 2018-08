Je to furt dokola. Dostáváme laciné góly, kál se olomoucký stoper Jemelka

„Buchta nás vychytal v minulém zápase tady a měl jsem strach, aby se to už zase neopakovalo,“ oddechl si jablonecký trenér Petr Rada. „Hráli jsme hodně kvalitní fotbal.“

Zato Sigma...

Tohle že je tým, který ve čtvrtek nadchl odvážnou hrou v kvalifikaci Evropské ligy proti Seville?

No, není.

A nejen proto, že kouč Václav Jílek nechal obvyklé opory Martina Sladkého, Šimona Faltu, Jakuba Plška a Martina Nešpora mezi náhradníky.

Došla snad Hanákům šťáva?

Nebo to byl klasický problém motivace a přepnutí na ligový režim?

„Ani bych neřekl, že je to otázka kondice, jako spíš takové mentální síly, ochoty porvat se o to víc,“ odpovídá Jílek. „Neustále obhajujeme, i já vnitřně, že by na hráče neměly mít zápasy v pohárech vliv. Hrajete čtvrtek, neděle, hráči jsou schopni to zvládnout, ale je třeba si uvědomit, že v tom režimu jedeme čtvrtý týden. Nemáme úplně široký kádr.“

Jemelka, který kvůli problémům s tříslem zápas nedohrál, do kamery ČT dodal: „Možná nám to ze začátku trošku vázlo, ale nemyslím si, že by to byl největší problém.“

Jílek vysvětloval rošády v sestavě takto: „Máme dvacet hráčů a nejsou tady pro to, aby celý rok seděli na lavičce. Měli zdravotní problémy, chtěli jsme je šetřit, abychom neměli zranění, a stejně se zraní Jemelka a Chvátal, to je špatný...“

Pravý obránce Juraj Chvátal má za sebou černou premiéru po příchodu ze Sparty; před přestávkou si ve skluzu poranil ruku a Sladký musel na plac, ať už zdravotní problémy měl, nebo ne...

Jemelku zase více než tříslo štvalo, jak se od něj při standardní situaci odlepil Doležal a v 57. minutě hlavou otevřel skóre. „Na Sigmu jsme vletěli. První poločas jsme byli jasně lepší, ale spálili jsme pět šancí. Pomohli jsme si až gólem ze standardky,“ radoval se střelec.

„Je to furt dokola. Dostáváme laciné góly. První je můj, nepomohl jsem týmu,“ kál se Jemelka.

Pravdou je, že ze vzduchu po standardní situaci Olomouc inkasuje letos povážlivě často. Na Slovácku hned třikrát. Vzápětí se Doležal odpoutal také od Štěrby a zblízka překonal Buchtu podruhé.

Obě své branky olomoucký odchovanec slavil širokým úsměvem a to mu fanoušci Sigmy do dnes nemohou odpustit jeho úprk do Jablonce.

„Myslím, že se o tom už napsalo hodně. Už to vyšumělo. Akorát vždy když přijedeme tam, tak diváci to ještě berou trošku hůř. Ale z vedení už v Sigmě skoro nikdo není, už se to neřeší,“ pokrčí rameny. „Trochu specifické to bylo, ale už jsem v Jablonci nějakou dobu, takže to takovou roli nehraje,“ dodal hrdina nedělního večera, který skvělý výkon ještě vyšperkoval asistencí na třetí trefu Trávníka.

„Tak, jak to tradičně bývá, v momentě, kdy dostaneme první gól, tak se s tím nedokážeme vyrovnat a končí to vyšším rozdílem,“ posteskl si Jílek. V hledišti Doležalovo představení sledovala řada příbuzných. „Přijeli moji rodiče i rodiče manželky. Nebylo to speciálně kvůli Olomouci, už to bylo naplánované dříve. Byli tu od čtvrtka. Tak asi budou muset jezdit častěji,“ smál se.

Sigma ho minulou sezonu chtěla v zimě koupit zpátky, to v Jablonci střídal. Ale šéf klubu Miroslav Pelta jej nepustil a věděl proč.

„Martin Doležal nám ukázal, jak se pracuje v šestnáctce soupeře. Tam byl největší rozdíl,“ pravil Jílek. „Byť jsme měli situace, které minimálně ohrožením branky měly skončit, tak naše chování v šestnáctce není optimální. Není tam tah na branku.“

Jeho tým má po šesti kolech bídné tři body, navíc inkasoval už čtrnáct branek. „V tabulce nám to utíká, to je špatné,“ smutnil Jemelka.

„Dostáváme se do situace, ve které jsme být nechtěli, ale věřím, že máme sílu, abychom se z toho dostali,“ tvrdí Jílek.

A ve čtvrtek se pokusili v Seville o fotbalový zázrak? „Máme před sebou další těžký týden. Doufám v důstojnou odvetu v Seville a nutně potřebujeme bodovat doma s Bohemkou, abychom před reprezentační pauzou měli aspoň trochu klid na práci,“ přeje si Jílek.