Liják Olomouci ublížil. Plzeň ve vedru neměla tolik síly, litoval Jílek

Jeho náhradníci rozhodli. Volný záložník Zeman poslal z levé strany krásný centr na zadní tyč, kde Slovák Procházka využil zaváhání Texla, mimochodem olomouckého náhradníka – a napálil míč z voleje nekompromisně do sítě. První trefu v české lize pak emotivně slavil.



Bodejť by také ne, když právě končila 88. minuta a Procházka tušil: „To už může být vítězný gól. A taková vítězství jsou nejhezčí.“ Jsou.

Olomouc – Plzeň 0:1.

A takové prohry zase nejbolestivější, připomenuli si sigmáci v sobotní bláznivý večer, do kterého promluvilo i počasí.

S českým šampionem, účastníkem základní skupiny Ligy mistrů, odehráli zcela vyrovnané utkání, které i k vyrovnanému výsledku spělo. Na střely na bránu tak dopadlo: 3:3. Také mimo branku: 6:6.

Oba týmy i podobně hezky kombinovaly. Navíc stejnou příležitost jako Procházka – ještě o něco jasnější – měl v 66. minutě olomoucký kapitán Vepřek. Byla to moderní akce. Pravý bek Sladký čechral balon na levého obránce Vepřeka.



Byl sám před brankou, jenže z pár kroků ji trestuhodně přestřelil.

Útočník Nešpor, jenž sice dřel, ale branku neohrozil vůbec, se chytil za hlavu: Co bych dal za takovou příležitost! Vepřek padl na kolena a sklopil zrak ke smáčenému trávníku: „Poslal jsem to do kytek.“

Olomouc měla pech, že v největší šanci šlágru 3. ligového kola byl zrovna 33letý defenzivní poctivec. Ve 178 ligových startech se trefil jedinkrát. Osudová tak byla rána Procházky. Šlo jí přitom vcelku snadno zabránit. Po rohovém kopu mohl míč z vápna odkopnout do bezpečí křídelník Falta, jenže to nezvládl. Balon dostal jen kousek za vápno. Následovala střela, kterou Sladký nešťastně srazil k Zemanovi. A dál už to znáte. „Je to velké zklamání, 87 minut makáme, dřeme, byli jsme Plzni víc než vyrovnaným soupeřem,“ povzdechl si záložník Olomouce Jakub Plšek. „Rozhodlo, že jsme de facto stejnou šanci nedali.“ Rozhodla kvalita z lavičky.

„Konkurence v mužstvu je obrovská. Hrát může kdokoli. Bojujeme o fleky,“ říká Procházka.



Déšť Plzeň osvěžil víc

To Olomouci kvůli netradiční přestupové dohodě chyběl křídelník Václav Pilař, což mohl být rozdílový hráč. Zvlášť když Tomáš Zahradníček hledá na kraji zálohy formu.

„Pilař by nám určitě pomohl,“ přikývne kouč Václav Jílek.

Sigmě nepomohla ani náhlá změna počasí, když pařák zčistajasna vystřídal ve druhé půli prudký liják, hostům jako by dodal energii.

„Nevím, jestli déšť pomohl, ale přitlačili jsme. Potom i Sigma měla silných pět minut. Zápas byl velmi vyrovnaný. Vyhrálo šťastnější mužstvo,“ uznal Procházka.

Nejvíc Západočeši tlačili, když pršelo tak, že hráči v silném protivětru sotva zaostřili a diváci se utíkali schovat pod střechu. Míč se v kaluži odmítal kutálet. „Padaly takový lana, že jsem pomalu ani neviděl balon,“ kroutil hlavou Plšek. „Osvěžení nám pomohlo,“ mrkl Vrba.

„A nám ublížilo,“ litoval Jílek. „Nechci spekulovat, jak by to vypadalo, kdyby dusno pokračovalo. Ve vedru jsme se pohybovali líp, Plzeň neměla tolik síly, pak ožila.“

Faktem je, že v první půli za tropického parna až na Krmenčíkův nájezd po kolmici místního odchovance Hořavy, při kterém se blýskl zkušený brankář Buchta, nedovolili domácí Viktorii nic. Sami se však také těžko dostávali na dostřel.



A když, jako v případě pumelenice středopolaře Kalvacha, padli do rány obětaví mistři s výtečným kapitánem Hubníkem v čele.

Právě další olomoucký odchovanec pak sigmáky namíchl. Byť víc sudí Berka, který nastavil kupodivu jen dvě minuty, ze kterých se Hubník nechal minutu a půl ošetřovat po faulu Yunise. Bylo už nad slunce – byť schované – jasné, že tohle si zkušená Plzeň pohlídá stejně jako předchozí dvě vítězství a drží se stoprocentní Slavie. „Liga bude velmi náročná, a proto je každý bod důležitý. Za tři z Olomouce jsme vděční,“ oddechoval Procházka.

Sigma po Slavii doma podlehla i druhému aspirantovi na titul, avšak před čtvrtečním vstupem do 3. předkola Evropské ligy s kazašským Kajratem nebude ve špatném rozpoložení. „Druhé domácí utkání a opět nula bodů, je to komplikace a zklamání, za výkon ale ode mě uslyší hráči chválu. Snesl přísné měřítko,“ ocenil Jílek. „Jsem přesvědčený, že jestli to zopakujeme v poháru, jsme schopni si do odvety vybudovat pozici.“