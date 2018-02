Bod z Olomouce se počítá, řekl plzeňský Hrošovský

Podepsalo se na vašem těžším rozjezdu pohárové utkání v Bělehradu?

Těžko říct, může to hrát trošku roli. Trvalo nám, než jsme se do toho dostali, to je pravda. Ale bod z venku, navíc z Olomouce se počítá. Náskok v tabulce jsme udrželi.

Slavia vás v Jihlavě potěšila, že?

Určitě potěšila.

Byla bitva s Olomoucí o čekání na chybu?

Nevím, jestli o čekání na chybu... Olomouc i my se snažíme hrát podobnou hru - aktivní presink. Je to samozřejmě o chybách, ale bylo to první kolo a já myslím, že mělo slušnou kvalitu.

Nečekali jste ale od sebe větší kvalitu v ofenzivě?

Když se podíváme, jak jsme hráli na podzim, tak možná ano, ale je to začátek. Nedali jsme gól, ale ani nedostali a bod z Olomouce je dobrý, jak jsem říkal.

Potvrdila Olomouc podzimní formu?

Ano. I na podzim u nás byla nepříjemným soupeřem. Porazila Spartu, je druhá. Má kvalitu.