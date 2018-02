Penalta? Držení už bylo za hranou, myslí si olomoucký Plšek

A byl ten zákrok penaltový?

Celou dobu mě Řezník držel, pak už to nešlo, spadl jsem, ale rozhodčí říkal, že nic neviděl. Nemá cenu se k tomu vracet. Ale byl to jeden ze signálů, kdy měli vzadu docela dost místa, tak jsme to chtěli sehrát po zemi.

Je to ještě klasický souboj při rohu, nebo už byl za hranou?

Ty souboje jsou mnohdy na hraně, záleží na rozhodčím, jak to posuzuje. Ale mám vytahaný dres, musel jsem si ho vyměnit. To už bylo za hranou, si myslím.

Kolem vápna jste hráli slušnou partii, ale nebezpeční jste moc nebyli. Co chybělo?

Narážečky na jeden dva doteky máme silné, ale už toho bylo až moc. Hráli jsme jen na držení míče, kdybychom to tam párkrát flákli, mohlo z toho něco být, protože jsme byli ve vápně v dostatečném počtu. Ale i tak jsme se dostali do pár střel, bohužel to tam nespadlo.

Jak těžké byly souboje se stopery Hubníkem a Hejdou?

S Hubňou byly těžší. Moc jsem si nevěřil, ale celkem to šlo, pár balonů jsem podržel.

Bude lepší, když bude na hrotu Řezníček?

Jo.

Na Řezníčka bude míč do vápna létat od spoluhráčů častěji?

On si to vyřve. Kluci ho budou hledat víc.

Byl první jarní zápas a ještě proti Plzni svázaný hodně taktikou?

První zápas je hodně specifický. Plzeň ještě měla v nohách utkání s Partizanem, první poločas to bylo poznat. Docela dobře jsme je zmáčkli, škoda, že jsme z toho nevytěžili branku. Moc šancí nebylo, ale na druhou stranu máme nulu vzadu, to jsme chtěli. Dopředu to bylo spíš jen po vápno. Chyběla střela, centr. Strkali jsme to na pár metrech, ale dobře bránili. Nedostávali jsme se tam.

Plzeň mohla rozhodnout po riskantní rozehrávce brankáře Buchty. Není to od něj až zbytečný hazard?

Je to pravda. Trenér ho do toho nutí, ale když z toho měla Plzeň největší šanci utkání, tak mi trošku zatrnulo. On se z toho poučí a příště dá radši delší balon.

Neprohráli jste proti dalšímu týmu ze špice. Měl váš výkon parametry z podzimu?

První poločas jsme to potvrzovali, hráli jsme aktivně, Plzeň jsme do ničeho nepouštěli. První poločas výborný, pak asi dostali o přestávce trošku čouda a bylo to vidět.

Věřili jste si na výhru?

Určitě. Chtěli jsme ukončit jejich neporazitelnost. Nepodařilo se to, ale máme bod.

A díky němu jste přeskočili na druhém místě Slavii, která prohrála v Jihlavě.

Jo, to nás těší.