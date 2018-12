Proti Plzni kopa chyb a vlastňák. Fotbalová Olomouc dál chřadne

Běžela 23. minuta, když Houska při rozehrávce nepřesně hledal Vepřeka, míč získal Petržela a předložil ho před odkrytou branku Tomáši Chorému. Byl to jeho první gól v aktuálním ligovém ročníku, symbolicky zrovna proti bývalému klubu.

„Hodně kluků tam znám osobně, voláme si, jsme neustále v kontaktu. Ale v tom zápalu boje to nějak extra nevnímáte. Gól jsem si strašně užíval, zvlášť, když jsem za sklem skyboxu viděl malou dcerku. Jsem za něho rád a doufám, že na to navážu i v dalších zápasech,“ přál si dvoumetrový útočník z Citova.

Sigma mohla vyrovnat, jenže Pavel Dvořák po přihrávce Falty mířil jen do brankáře Hrušky. „Nás hlavně v těch posledních zápasech provází velká střelecká sterilita. Nedokážeme dát branky, dneska jsme tady měli tři čtyři situace. Trošku i štěstí nám chybí, abychom se prosadili,“ posteskl si Jílek.

Chorý měl výrazný podíl i u druhé branky, která přišla ještě před přestávkou, když ve tvrdém souboji získal míč na Vepřekovi a na konci akce si srazil míč do vlastní sítě Sladký. „Z mého pohledu si tam Tomáš Chorý hodně pomohl faulem,“ upozornil kouč Jílek.

Po přestávce to byla hlavně Sigma, kdo měl zájem hrát, snažila se vrátit do zápasu, ale ani kontaktní gól nepřišel. „Zjednodušili jsme hru. Soupeře jsme zatlačili, vypracovali si minimálně dvě další příležitosti a zase se v nich střelecky neprosadili. V závěru už si to Plzeň pohlídala a zaslouženě zvítězila,“ uznal Jílek.

Hanáci tak nevyužili náročného programu Viktorky, která mohla pociťovat únavu z cestování do Ruska na zápas Ligy mistrů.

„S vítězstvím jsem spokojený. Zvlášť v prvním poločase byla naše hra zajímavá, dostávali jsme se do šancí, i v přechodové fázi jsme byli celkem rychlí a dokázali si vytvořit příležitosti,“ hodnotil trenér Pavel Vrba.

Druhý gól dal jeho týmu klid do zbytku zápasu. Olomouc se sice snažila, ale nedokázala dostat domácí do výraznějších potíží a v poslední půlhodině se utkání jen dohrávalo. „Měl jsem pocit, že nám ve druhém poločase trochu došly síly z náročného programu, který momentálně máme. Kdyby Olomouc dala kontaktní gól, mohlo to vypadat jinak,“ mínil Vrba.

Jenže nevypadalo. Sigma padla podesáté v sezoně a v tabulce je třetí od konce, tři body před poslední Karvinou. A pokud neuspěje ani v následujícím domácím utkání se Slováckem (sobota, 15.00), budou mít letos na Andrově stadionu hodně chudé a smutné Vánoce.