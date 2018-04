Plškova bezva finta. Když je to gól, tak se mi to líbí taky, smál se Jílek

„Baník má bonbonky, Sigma body.“

Do výkopu zbývá ještě pár hodin, ale na fanoušky v dresech obou táborů už narazíte snadno. Z Ostravy jich přijelo přes tři tisíce, oděni do bílých triček zaplnili celou severní tribunu. Větří šanci na body. Baník v předchozích čtyřech zápasech neprohrál. Na Andrův stadion dorazí téměř deset tisíc lidí. Především hosté vytváří nádhernou kulisu.

Bitva nováčků začíná. A není nováček jako nováček. Zatímco Olomouc na třetím místě atakuje senzačně evropské poháry, předposlední Ostrava se klepe o záchranu.

Patrné je to i na hřišti. Hanáci nešetří krokem, kontrolují míč, v tom ve středu pole vyniká subtilní David Houska. Z křídla posílá nebezpečné centry Tomáš Zahradníček, ale útočník Jakub Řezníček ve dvou možnostech míjí branku. Trápí se. Trenér Sigmy Václav Jílek prožívá nervy. Za urážky rozhodčího v minulém kole dostal dvouzápasový zákaz pobytu na lavičce a teď hlasitě udílí pokyny z tribuny. „Nemohl jsem se hnout a dusil to v sobě.“

Hvězdný kapitán Baníku Milan Baroš emoce v sobě nedusí, co chvíli spílá sudímu Zelinkovi. Dožaduje se penalt, pak zase nadává ležícímu Houskovi, že přihrál pád. To jsou paradoxy... Na vítězi bájné Ligy mistrů je vidět, jak moc chce vyhrát, jak se nemíní loučit s milovanou Ostravou sestupem.

Krytí míče má úžasné, ale rychlost už není taková a stopeři Uroš Radakovič s Romanem Polomem, jenž nahradil vykartovanou oporu Václava Jemelku, si počínají jistě. „Víme, co Polom umí,“ chválí ho Jílek i brankář Miloš Buchta. Sám je bez práce. Jen stahuje míče ze vzduchu a zvládne i srážku s Barošem, který do něj vletí jako tank. Fotbal i ve vedru má tempo a baví, ač velké šance chybí.

Jen rána z vápna olomouckého záložníka Lukáše Kalvacha z voleje byla nadějná, jenže branku přestřelí. Po změně stran nastoupí jiná Ostrava. Napadá a dostává se do hry.

Kalvach v 70. minutě ledabyle nakopne balon do soupeře a Baroš pádí k brance. Před pokutovým územím napřáhne, Buchta se jen dívá, jak míč prosviští raketově těsně kolem šibenice: Uff!

A do minuty TO přijde. Falta má vlevo dost prostoru k centru, skvěle nachází volného Jakuba Plška před gólmanem Laštůvkou.

Ještě k němu dobíhá obránce Martin Šindelář, nedávný spoluhráč z Olomouce. V tom Plškovi v hlavě naskočí geniální myšlenka: „Vím, že Šindy chodí často do skluzu. Míč si ještě seknu.“ Návnada nahozena. Spolknuta. Šindelář se jde koupat.

Laštůvka zrovna tak a Plšek placírkou posílá míč do prázdné branky.

Magický moment. Fotbal ve své ryzí podobě. Ordošův žák Plšek to provedl brilantně, ač jinak na hřišti není vidět, teď zazáří, jako by na něm byl sám. Obecenstvo hltá kouzelníkův trik s otevřenou pusou: Bravo! „Když je to gól, tak se mi to líbí taky,“ usměje se Jílek. „Tohle Kuba umí,“ přidá se Buchta.

Ale hotovo ještě není. Kalvach dostane zbytečně druhou žlutou kartu a Baník má posledních deset minut přesilovku. Navíc Radakoviče chytají křeče. Tolik se v žáru vydal.

Ostravský kouč Bohumil Páník táhne věží a Šindeláře vysouvá na hrot. To už z něj stáhl unaveného Baroše. Šindelář zlobí. Nejprve hlavou míjí branku a v 90. minutě má na noze srovnání, ale nesrovná mířidla a znovu netrefí cíl. „Tak moc jsem tu mu gól přál,“ hlesne Páník.

Střídající útočník Jakub Yunis v čtyřminutovém nastavení dodá Sigmě klid. Zkušený stoper Václav Procházka se na něm vyžlutí a pak i vyčervení, když ho fauluje zezadu v úniku na brankáře. „Špatně to vyřešil. Měl to nechat na Laštůvkovi. Takhle nám bude chybět i příští kolo se Spartou,“ zlobí se Páník.

Houska z přímého kopu neprostřelí zeď, ale to už Zelinka píská konec a sigmáci slaví. „Naprostá spokojenost s hrou i výsledkem,“ hlásí Jílek, jehož na lavičce nahradil asistent Ladislav Onofrej. „Sigma byla nejhernější soupeř, se kterým jsme doposud hráli,“ uzná Páník.

Jílek nesmí ani na tiskovou konferenci, Onofrej ocení přístup týmu a kritizuje místní novináře za nemístní kritiku po předchozím „slušném“ zápase v Jablonci (0:0). „Byli jsme namotivováni články v tisku. Podle mnohých měl Baník tady vyhrát. Chtěli jsme dokázat, že máme kvalitu, a podařilo se to.“

