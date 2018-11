Obrat v Karviné je vodítko na Opavu, přeje si kouč Olomouce

„Nečeká nás nic jednoduchého, ale pokud chceme pomýšlet na to, že bychom z těchto pozic vystoupali, musíme bodovat naplno a udělat pro to maximum,“ říká trenér Hanáků Václav Jílek.

Olomouc vs. Opava Online reportáž od 17 hodin

V minulém kole prožil s mužstvem ryzí euforii, jeho svěřenci dokázali zápas v Karviné ze stavu 0:2 třemi brankami otočit. Teď věří, že tým si čerstvé zkušenosti ze závěru utkání přenese do toho sobotního.

„I proto, že náš výkon z prvního poločasu by na Opavu ani na žádný jiný tým z ligy nestačil,“ uvědomuje si kouč. „Druhý poločas však byl výrazně lepší už od začátku a jen shodou okolností jsme inkasovali ze dvou standardních situací dvě branky po hloupých chybách. Ale proměna byla výrazná a závěr byl z říše snů. To už se řádku dalších let nepodaří. Musíme navázat na to, co jsme předvedli ve druhém poločase. To by mělo být naším vodítkem do zápasu s Opavou,“ má jasno Jílek.

Ve slezském nováčkovi vidí nelehkého protivníka, který přiveze tuhou defenzivu. „Opava se v posledních zápasech zvedla. Kvalitně brání, moc neinkasují, na druhou stranu jsou produktivní a nebezpeční ze standardních situací,“ tuší Jílek, jemuž podruhé za sebou pomohlo během utkání přeskupení defenzivy na tři obránce.

Opava má zase čerstvou zkušenost s opačnou rošádou, proti Příbrami trenér Ivan Kopecký postavil místo tří obránců čtyři a bylo z toho vítězství 5:0. „Pokud hra nefunguje, vždy musíte něco změnit,“ podotkl kouč.

„V rozestavení se čtyřčlennou obranou to klukům sedlo a bylo to vidět na jejich výkonech. Řešili jsme, jak hru zvednout, takže jsme rádi, že jsme se dohodli na změně rozestavení,“ uvedl po nejvyšší výhře sezony.

Nehrozí však, že by Opavu jasná výhra uchlácholila a přijela na Hanou s hlavou v oblacích. „Mohli jsme se poplácat po ramenou, ale od pondělka jsme se už poctivě chystali na Sigmu,“ hlásí brankář Opavy Vojtěch Šrom.