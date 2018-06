Koho dát vedle Jemelky? V Olomouci probíhá konkurz na uvolněné místo

„Počítali jsme s tím, že to může přijít. Byli jsme na to připraveni,“ říká trenér Václav Jílek. „Uroš je hráč, který tady dlouhodobě prokazoval vysokou výkonnost, takže z pohledu kvality je to ztráta. Ale máme vlastní hráče na pravého stopera – Honzu Štěrbu, Honzu Kotouče. Věřím jim, že jsou schopni – možná ne hned, ale do budoucna – ho nahradit.“

Třetí alternativou je Roman Polom, i když jako levák spíše za Jemelku, což ovšem není tolik podstatné. U Poloma je podstatná výše opce, kterou musí Olomouc zaplatit Mladé Boleslavi, pokud bude chtít odchovance Sparty získat i po konci hostování. A zájem má.

Štěrba, Kotouč, nebo Polom

Tradičně ve Slatinicích, v obci nedaleko Olomouce, odehrál dopolední přípravný zápas proti druholigovému Třinci vedle Jemelky navrátilec z hostování v Karviné Štěrba. Přestože Hanáci díky dvěma rychlým trefám křídelníka Hály vedli 2:0, po porážce 2:3 nemohl Jílek defenzivu chválit.



„Honza Štěrba byl paradoxně daleko lepší do ofenzivy než defenzivy. Co se týče založení útoku, podpory, tak tam měl velice dobré věci, ale před třetím gólem jsme měli situaci řešit lépe. Delší dobu nehrál, nabírá pravidelnou zápasovou praxi. Věřím, že je schopen se na ligovou úroveň dostat.“

Jemelka, ligový objev minulého ročníku, který nakoukl do české reprezentace a v hledáčku ho má například i italské Udine, navíc dohrával zápas s bolavým koňarem.

„Neřekl bych, že by zrovna odehrál výrazné utkání. Limitovalo ho zranění, hned v úvodu zápasu dostal těžšího koňara, ale neměli jsme víc hráčů do alternace, takže to odehrál celé a bylo to na něm vidět. Nebyl to úplně ligový Venca Jemelka,“ přemítal Jílek.

„Třinec odehrál velmi dobré utkání. Nejsem spokojený s výsledkem, ale s tím, jak kluci pracovali, ano. Kdybychom vedli do 30. minuty 4:0, nikdo nemohl říct půl slova. Pak ze dvou střel to bylo 2:2. Mám dobrý pocit z toho, jak jsme zareagovali, vytvořili jsme si tři čisté brankové příležitosti. Chceme vyhrávat, to je jasné, pořád je pro nás teďka ale důležité, abychom to zvládli kondičně.“

Odpolední utkání proti rovněž druholigovému Hradci Králové odehráli na stejném trávníku v útulném lázeňském prostředí Polom s Kotoučem. A přispěli k výhře 3:0.

„Ani já nemám nic jisté. Může se stát, že budou hrát spolu oni,“ povídal Jemelka a ledoval nohu. „Rozhodnutí padne na soustředění.“

Odchod Radakoviče je pro Olomouc ztrátou. S Jemelkou vytvořili v lize těžko prostupnou stoperskou dvojici. Sparta ovšem aktivovala výstupní klauzuli a srbského válečníka za částku kolem 15 milionů korun vykoupila. Jílek však nežehrá: „Byli jsme, jsme a ještě asi dlouho budeme klub, který hráče vychovává a připravuje v uvozovkách pro velký fotbal ve větších klubech.“

Jílek: Uroš se ve Spartě prosadí

Stejně jako útočník Tomáš Chorý, který v zimě přestoupil do Plzně, také Radakovič udělal pod Jílkem značný progres, což je pro trenéra dobrá vizitka. „Tomáš i Uroš udělali obrovský pokrok. Když si uvědomím, čím vším jsme společně prošli, tak Uroš udělal velký skok, ale to nebylo jen o mně, ale o celém týmu – a hlavně o něm, protože se chtěl změnit a akceptoval naše požadavky, byť tam pořád byly občas problémy. Ale eliminoval je a šel do sebe,“ odmítá Jílek zásluhy. „Dneska je za to odměněn.“

Pak zdůrazní: „Chci říct jednu jedinou věc: hodně se spekuluje o tom, že jsme si měli takového hráče udržet, ale je potřeba vzít fakta. Prodlužoval smlouvu před druhou ligou, bez výstupní klauzule by to nepodepsal a neměli bychom teď slušný finanční balík v poměrech české ligy. Udělalo se maximum ze všech stran, abychom profitovali.“

Nepochybuje, že se Radakovič ve Spartě prosadí. „Jsem o tom přesvědčený,“ vypálí Jílek, který z tříletého angažmá na Letné zná dobře tamní prostředí. „Má velké ambice, je to stoper, který oproti stávajícím má vyšší míru konstruktivity, což bude pro Spartu důležité.“

Spartu však s Radakovičem neprobíral. „Kdyby měl na stole nabídky z více klubů, tak bychom se o tom asi bavili, ale u něj byla od začátku konkrétní hlavně Sparta,“ tuší Jílek. „Je to pro něj obrovská výzva.“

Plšek a Houska jednají

Čtvrtou variantou pro Olomouc by ještě byla posila, na niž by mohla použít finance z přestupu Radakoviče. Ale Sigma sází na vlastní zdroje, které jsou mnohdy kvalitnější než hráči v dosažitelné ceně.

„Já stopera v české lize pro nás stejně nevidím. Buď to přesahuje deset milionů, což určitě nedáme, a za pět milionů stopera v této kvalitě u nás nekoupíme,“ povídá Jílek.

Sigmu čeká třetí předkolo Evropské ligy a Jílek doufá, že už o další opory nepřijde. Byť výstupní klauzuli rovněž mají stěžejní záložníci Jakub Plšek s Davidem Houskou, který dal ve středu Hradci dvě branky.

Klub s nimi jedná o nové smlouvě. Nejlépe bez klauzule. „Je to na dobré cestě,“ tlumočí Jílek. „Můžu ventilovat, že by se chtěli logicky posunout, sezona se jim povedla, cítí, že jejich kvalita je zajímavá i pro ostatní ambiciózní týmy, ale je potřeba si na rovinu říct, že nejsme přestupní stanice, že odkopou jeden rok a okamžitě půjdou hráči ven, nebo budeme čekat na klauzuli, než začne soutěž. Musí to být férové i z druhé strany a myslím, že kromě Uroše už nikdo neodejde.“