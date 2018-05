Čtvrtí za sezonu snů. Je to odměna za veliké úsilí, raduje se Jílek

„Jsem strašně rád. Velký respekt a velké poděkování patří hráčům nejen za zápas, ale za celou sezonu. Stejně i mým kolegům, protože odvedli fantastickou práci a čtvrté místo je dostatečná odměna za to, jaké úsilí jsme vynaložili,“ prohlásil olomoucký trenér Václav Jílek

Ještě nikdy v historii české ligy se nestalo, aby se nováček, procpal na místo v evropských pohárech. Olomouc navíc jako jediná v celé soutěži neprohrála doma žádné utkání a v součtu s minulou druholigovou sezonou trvá nedobytnost Androva stadionu už 34 zápasů. Navíc s dvaadvaceti inkasovanými góly měla druhou nejlepší defenzivu v lize.

To jsou velice působivá fakta a po sestupové bídě minulých let se dá mluvit o sportovním zázraku. „Jsem strašně rád, že to nebyla otázka náhody, ale kvality v průběhu celé sezony a odměna je čtvrté místo, které je fantastické,“ upozornil kouč.

Sigma před posledním kolem myslela i na třetí pozici, musely by se však sejít i výsledky z dalších dvou hřišť. Zatímco Bohemians dokázali se Spartou remizovat 0:0, Jablonec si místo zaručující skupinu Evropské ligy podle očekávání pohlídal domácí výhrou nad Slováckem 2:0.

Hanáci tak přeskočili alespoň Spartu a posunuli se na čtvrté místo, což spustilo po zápase oslavy. Nešlo totiž jen o kosmetickou změnu, čtvrté místo jí zaručí nasazení do 3. předkola pohárů, Sparta začne o rundu dříve.

Navzdory jasnému výsledku nebyla Mladá Boleslav snadný a odevzdaný soupeř. Naopak, v úvodu zápasu častokrát provětrala domácí obranu. „Půlhodina nebyla z naší strany úplně dobrá. Soupeř si vypracoval dost situací, které mohly přímo ohrozit branku nebo skončit gólem. Měli jsme trochu štěstí, to si musíme přiznat,“ řekl Jílek.

Sigmu za výhrou nasměroval Jakub Plšek bombou z dálky do horního rohu. Druhou trefu přidal krátce po přestávce také střelou zpoza šestnáctky Šimon Falta. Vše se ale zkomplikovalo v 61. minutě, kdy byl Radakovič vyloučen potom, co zastavil střelu Konatého rukou, navíc sudí Houdek nařídil penaltu. Brankář Michal Reichl, který nahradil ne úplně zdravého Buchtu, však dokonale vychytal zkušeného Lukáše Mageru a udržel tak tým v klidu.

Boleslavský brankář Martin Polaček (vlevo) zasahuje před Jakubem Plškem z Olomouce.

Deset minut před koncem přidala Sigma třetí gól, když Moulis obral o míč chybujícího stopera Šušnjara a předložil ho před odkrytou branku Plškovi. Byl v tom kus symboliky, 24letý záložník v průběhu sezony vyrostl v jeden ze symbolů nové Sigmy. Navíc den po svém skvostném představení se na stejném trávníku i oženil. „Je to pohádka,“ smál se šťastně. A měl pravdu.