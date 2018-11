Olomouc potřebuje uhlídat snajpra Komličenka. Skočí pak do středu?

Komličenko se vrací po jednozápasové stopce za karty, bude hladový po gólech. Ale strach z něho na Hané nemají. „Vůbec ne,“ přikývne olomoucký trenér Václav Jílek. „Nedívám se na statistiky hráčů. Je jasné, že registrujeme, jestli někdo dává hodně branek. Takového střelce nemáme, máme to rozložené na víc hráčů. Připravíme se na něho.“

Olomouc - Mladá Boleslav Sledujte od 15.00 online.

Dvanáctá Sigma pět zápasů neprohrála, a když porazí osmou Mladou Boleslav, dotáhne se na ni. „Je to cíl pro utkání – dostat se do středu tabulky po dlouhé době, kdy jsme byli v suterénu. Je důležité, abychom po dvou zápasech naplno bodovali doma,“ velí Jílek před první odvetou základní části. Na Středočechy jeho svěřenci umí; na podzim tam vyhráli 4:0. „Máme jim co vracet,“ říká mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

„Sigma se zvedla, je silná, nic nevzdává a hraje až do konce. Proti nám ukazoval šikovnost Plšek, ale mají hodně šikovných hráčů,“ doplní obránce Ladislav Takács.

„Kdyby se to bralo na základě i loňských výsledků, mohlo by se zdát, že nám Boleslav vyhovuje,“ přemítá Jílek. „Ale je těžko čitelná – dokáže nastřílet spoustu gólů a pak hodně dostat. Uvidíme, jak se vyspí. Nechceme se moc dívat na Boleslav, hlavně bude záležet na nás.“