Aby to se Sevillou nebylo dvouciferně, zlobil se Buchta po výprasku

„Za stavu 0:4 mi blesklo hlavou ‚hlavně ne pětku‘. A pak jsem hned přepnul na zápas se Sevillou, že pokud budeme hrát takhle, aby to nebylo dvouciferné číslo. Ale to už snad dnes ve fotbale nejde,“ přemítal brankář Miloš Buchta.

Olomouc - Sevilla Sledujte ve čtvrtek od 19 hodin online.

Na příkladu 38letého veterána lze nejlépe ukázat, jakému propadu Sigma čelí. Zatímco na jaře se na Buchtu sypaly pochvaly a ocenění pro brankáře ligy, teď se mu místo toho sype do branky jeden gól za druhým. Přitom žádný ze čtyř zásahů Baníku si nemohl vyčítat.

„Svou analýzu si nejspíš budu dělat do rána,“ plánoval po zápase. „Když nad tím přemýšlím a chci být kritický, těžko se s tím dalo něco dělat. První gól po přihrávce pod sebe, druhý tečovaný do protisměru, třetí na zadní tyč to dá před bránu a do prázdné, čtvrtý také prakticky do prázdné. Vždycky se dá něco chytit, ale tady bych si nevzpomněl na žádný,“ marně tápal v paměti.

Na hřišti mu zbyl jen vztek z nefungující defenzivy. Po třetím gólu Buchta vztekle vykopl míč ze své branky vší silou pryč. A po tom čtvrtém dal kapitánu Vepřekovi za prohraný klíčový souboj takový fén, že ho musí brnět hlava ještě teď.

„Kdybych měl něco vyzdvihnout, tak je to hra Baníku. Přehráli nás úplně ve všem. Odražené balony, krásné akce, po kterých padaly krásné góly, kdy to uklízeli skoro do prázdné branky. Někdo se možná bude ptát, jestli jsme unavení, ale to vůbec. To s tím nemá nic společného,“ odmítl jednoduchou výmluvu.

Stejně tak nechtěl Buchta svádět bídný start v lize na těžký los. „Máme o rok zkušenější mužstvo, které zůstalo pohromadě, takže jsem mu strašně věřil, že bodů budeme mít podstatně víc. Od Baníku jsme dostali facku, ale je potřeba se hned zvednout a jít dál. Musíme se dívat na další zápas, na Sevillu. A když ji zvládneme, tak se nastartujeme i v lize,“ věří zkušený gólman.

Proti silné Seville tak sigmáci nebudou bojovat jen o šanci na postup do základní skupiny Evropské ligy, ale i o vlastní sebevědomí poztrácené na startu ligy. „Věřím, že se poučíme z naivních chyb, z nedůrazu v šestnáctce. Skoro z každého centru dostáváme góly, takže se na Sevillu musíme lépe připravit. Nebudou to žádní nazdárci,“ tuší Buchta.