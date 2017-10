Baroš je chytrý, celou dobu chodil do hráčů, všiml si brankář Buchta

Sprint za Zelinkou živený pocitem křivdy mu ale vynesl jen žlutou kartu. „Byla úplná blbost, že jsem za ním běžel, stejně bych ho neovlivnil. Jenže to nebylo poprvé, co nebyl písknutý faul. Ale k tomu si sedne někdo jiný, aby to hodnotil,“ mínil 37letý gólman Sigmy.

Jak jste celou situaci viděl?

Pro mě jasný faul, ale rozhodčí to nepískl, takže nebyl. Bohužel už se to stalo podruhé, ale škoda mluvit. Ztráta dvou bodů, byli jsme jasně lepší mančaft, Baník si neuměl nahrát. Jsme zklamaní, takovým gólem skoro prohrajeme zápas. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale pak ten fotbal nemusíme vůbec dělat.

Šel Baroš vyloženě do vás?

Je chytrý. Celou dobu chodil do hráčů, nechodil vůbec do hlavy. Má silné tělo, někdy mu to pískl, ale většinou ne. Bohužel.

Nakolik vás to ovlivnilo při zákroku, přece jen jste měl dost času se zvednout?

Byl jsem trochu rozhozený a i obrana byla trochu rozhozená. Centr byl na přední tyč, hlavička dobře přelobovala na zadní, těžko s tím něco dělat. Měli jsme to možná lépe pokrýt.

I vy jste mohli hrát lépe, dlouho jste neměli pořádnou šanci.

Kombinovali jsme trochu pomaleji, honili jsme Baník kolem šestnáctky. Ten byl zalezlý a čekal na brejky, to se těžko prosazuje. Věděli, že na nás fotbalově momentálně nemají a musí to urvat bojovností a diváky. Tím nás předčili, ale herní kvalitu máme my. Dokázali jsme je na konci zápasu dostat pod tlak a měli jsem šance zápas vyhrát. Je to pro nás ztráta dvou bodů, ale na konci může být ten bod pro nás zajímavý.

Baník sice měl bojovnost, ale více žlutých karet jste posbírali vy.

To je pravda. Možná jsme chodili do soubojů pozdě. Ale Baník spíš bojoval, než že by hrál fotbalově. Nakopávané balóny a Baroš se dobře srážel.

Čím to, že jste se Baníku potřetí v řadě v nasazení nevyrovnali?

Máme jiné přednosti. Hrajeme krásný fotbal a bavíme diváky. Tenhle fotbal nám moc nevyhovuje. I tak jsme si vytvořili šance, které měly skončit gólem.

Cítíte, že už to Sigmě nejde tak lehce jako na začátku?

Žádná krize není. Máme sérii bez porážky a je vidět, že i za nepříznivého stavu máme sílu vyrovnat.