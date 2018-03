V Reichlovi musí mít Olomouc budoucnost, říká bývalý brankář Vít

Když čtyřiadvacetiletý Reichl předvedl reflexivní zákrok na čáře, Vít mu u stolu zatleskal. „Přeju mu, ať si to udrží a porve se s Milošem Buchtou o jedničku,“ povídá. „Sigma v něm musí mít budoucnost. Je tady už nějakou dobu, už je otrkaný. Přeju mu, ať mu to vyjde a dostane se do branky.“

Zamlouvá se mu i jeho charakter. „Míša je dobrý povahově, takový flegmatik. U brankářů to je lepší.“

Reichl si připsal osm úspěšných zákroků, několik výjimečných. Dvakrát mu ještě pomohl Šimon Falta, jenž vykopával míč z čáry. Vyčítat si mohl jen první gól Slavie, když neudržel hlavičku zblízka. „To jsem měl mít,“ byl sebekritický. „Dostal jsem tři góly, takže mi to moc nevyšlo.“

Nevyšlo? Opak je pravda. Dvakrát vyčapal ranaře Hušbauera i Stocha, kanonýra Škodu na čáře. Ještě patnáct minut před koncem držel nulu. „Ten festival, kdy nás Reichl vychytal, stále pokračoval,“ ocenil ho na pozápasové tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Musím vyzdvihnout Reichla, odchytal vynikající utkání,“ přidal se olomoucký kouč Václav Jílek.

„Reichl byl fantastický, pochytal neskutečné střely. Ještě u té tribuny pod kotlem fanoušků. Musím před ním smeknout klobouk,“ chválil spoluhráče Martin Hála, jediný olomoucký střelec.

Reichl v sezoně kryje záda sedmatřicetiletému Buchtovi, opoře týmu. A čeká na šanci. Od začátku přišla až v neděli. Hlasitě si řekl, aby mezi tyčemi zůstal.

Vít ocenil i jeho parťáky, ač většinou běhali jen bez míče. „Sigma hrála tři čtvrtě zápasu velice dobře. Tlak, který pak Slavia vytvořila, byl jenom kvalitou hráčů, které potom nasadila. Takové hráče kdybychom měli my, tak tady hrají od začátku. Já před olomouckými kluky smekám, odjezdili to,“ zdůraznil děda záložníka Sigmy Lukáše Kalvacha.

Mrzelo ho, že z obrany vypadly absentující opory Vepřek s Jemelkou. „Je to sehrané mužstvo, každý zásah do sestavy se projeví – buď k dobrému, nebo ke špatnému. Nám se to projevilo ke špatnému. A to Polom hrál dobře, i Falta, ale sehrané je to s vyzkoušenějšími hráči jinak.“