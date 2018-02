Olomoucký obránce Sladký po utkání v Brně: Prohrát takový zápas je hnus

Mrzutý jste tím spíš, že v největších šancích Olomouce jste selhal vy?

Nedali jsme gól a Brno z jedné šance, kterou jsme mu nabídli my, gól dalo. Když nedáme gól, tak se vyhrát nedá. Já jsem tam měl stoprocentní šanci, kterou musím proměnit. Kdybych udělal vzadu chybu, ze které bychom dostali gól, tak by to vyšlo úplně nastejno.

Šance jste měl tři.

Myslím tu poslední. V té první jsem si to ani dobře nepřebral a gólman mi to chytil. Ale tu poslední jsem to měl připravené, chtěl jsem mířit na zadní tyč, ale trefil jsem ho asi do kolena. Chyba, měl jsem to asi utáhnout nártem.

Ale celkově to nebyl od Olomouce dravý výkon z podzimu.

Myslím, že jsme hráli hodně pomalu, hráli jsme hodně jenom ze strany na stranu. Oni na to byli připravení, dobře se posouvali, a když jsme chtěli hrát středem, tak to bylo zavřené. Měli jsme hrát víc po lajnách, mít víc centrů, střelba nebyla žádná.

Druhá půlka byla lepší, co se dělo v kabině?

V kabině byl klid, věděli jsme, že máme ještě celý poločas, že jsme prostě lepší, a když to ještě víc zkvalitníme, tak šance můžou přijít. Přišly, ale my jsme je neproměnili. Můžeme se jenom kát.

Potvrdilo se, že proti soupeři hrajícímu z bloku to máte složitější?

Samozřejmě, ale jestli chceme být v první pětce, tak s tímhle si musíme poradit. Když má soupeř za 90 minut jedinou šanci, kterou promění, tak je to špatně. I bod tady by byl málo, nezbývá než pogratulovat soupeři a my to musíme zlepšit.