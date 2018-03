Hála zlobil. Ale pak jsme nevěděli, kam dřív skočit, přiznal záložník

A v hitu první ligy o druhé místo na Slavii byl nejnebezpečnějším sigmákem. Hosty poslal do vedení, ale po prohře 1:3 to k ničemu nebylo.

Jak velké je zklamání?

Když vedete 1:0 na Slavii a prohrajete 1:3, tak je to velké zklamání. Ale Slavia je silná, zatlačila nás a byla jen otázka času, kdy to tam spadne.

Bylo znát, když Slavia zabrala?

U té jejich tribuny stačí dvě šance a už se to vaří. Snažíte se dostat hlavně míč pryč. To si nedovedete představit, jak to pod tou tribunou vře.

Byla šance, že byste to přežili?

Šance byla, ale šlo o první gól. Pak Slavii narostla křídla a potom jsme už nevěděli kam dřív.

Šlo udělat něco jinak?

To nevím, asi nedostat gól. Brejků jsme měli dost, ale Slavia nás přerušila taktickým faulem. Trošku nám drhne, dostat se až do finální šance.

Rozehrávání standardních situacích vám trvalo. Byla to taktika, jak se pod tlakem nadechnout?

Když vedete, nikdo nespěchá. Myslím, že to bylo v rámci normálu.

Vy jste běžel sám na bránu po autu, to se často nevidí.

Šel jsem tam naslepo, míč se za mnou odrazil a pak už jsem běžel sám. Vím, že Kolář dává nohy od sebe, tak jsem to zkusil prostřelit a proletělo to mezi nohama.

Už v první půli jste měl slibnou šanci. Co chybělo, abyste kličku brankáři dotáhl do gólu?

Čekal jsem, jestli tam bude kontakt, nebyl. Potom jsem se soustředil trefit míč, ale skákal, vzal jsem to svrchu a ani tam nedoletěl. Pak jsem ještě zůstal sám na zadní tyči. Nevěděl jsem, jestli mám přihrávat pod sebe, bylo tam hodně hráčů, tak jsem zkusil překvapit. Možná, kdybych střílel nahoru, tak jo.

Vidět jste byl. Jak jste se cítil po delší době v základní sestavě?

Jsem rád za každou šanci. Nebylo to nejhorší. Škoda výsledku.

Z defenzivy vypadl brankář Buchta a Vepřek s Jemelkou. Ovlivnilo vás to?

Určitě, kluci jsou na sebe zvyklí. Zvládli jsme to ale dobře. Reichl byl fantastický, pochytal neskutečné střely. Ještě u té tribuny. Musím před ním smeknout klobouk.

Druhý gól Slavie uznal sudí až po konzultaci s videorozhodčím. Jaký je na to váš názor?

Je to zavedené, takhle by to mělo být. Rozhodčí zamával ofsajd, hlavní se poradil, za dvacet vteřin uznal, že byl gól. Tak s tím nic nenaděláme. Já jsem pro, pokud to trvá jen dvacet vteřin.

Je boj o 2. místo rozhodnutý?

Ještě je deset zápasů, takže rozhodnuté není nic. Soustředíme se na další zápas.