Pata, gól! Olomoucký fotbalista Hála baví fanoušky jako žolík

Žádné velké emoce nedával najevo na hřišti ani po utkání, přitom ve způsobu, jakým celou gólovou akci vyřešil, byl kus geniality. Přihrávku Housky si jedním dotekem paty poslal na opačnou stranu, takže obránce Miloš Kopečný jen neškodně skluzem odjel ze scény a vzápětí Hála v pádu střelou k tyči skóroval.

„Viděl jsem, že je obránce hned za mnou a možná půjde do skluzu, takže by mi střelu asi zblokoval. Tak jsem si to dal za sebe, sice kousek dál než jsem chtěl, ale naštěstí to vyšlo,“ pokrčil rameny.

Hála prožívá složité období. V áčku Sigmy je už od roku 2011, přicházel do ní jako velký talent s čerstvou stříbrnou medailí z mistrovství Evropy do 19 let, kde odehrál v obraně všechny zápasy. Jenže na trávník se moc nedostal a bez větších úspěchů hrál i na hostováních v Nitře, Slovácku či Českých

Budějovicích. Do základní sestavy se prosadil až v sezoně 2015/16, jenže to Sigma z první ligy spadla, což není dobrá vizitka pro nikoho a pro obránce to platí dvojnásob.

Trenér Václav Jílek na pravém kraji obrany upřednostnil Martina Sladkého, který Hálu v defenzivních činnostech předčil, a tak na olomouckého odchovance zůstalo místo na lavičce. „Snažím se to moc nebrat. Klukům se daří, každý chce hrát, takže se snažím, když tam jdu, něco s tím udělat a pomoct týmu. Je to těžké, ale musím to brát, jak to je, a uvidíme, co bude dál,“ přemítá.

Jílek se rozhodl využít Hálovy ofenzivní schopnosti a našel mu nové místo na křídle. I tam však je v rozjetém olomouckém expresu obsazeno. „V současné chvíli má pozici střídajícího hráče. A musím říct, že pracuje stejně tvrdě jako ostatní, ale máme tam zatím Tomáše Zahradníčka a Šimona Faltu. Jdeme na nějaké vlně, máme vítěznou sérii a zatím si dovolím říct, že tito hráči mají pevné místo. Nechceme s tím nějakým způsobem hazardovat a šibovat s nimi ze zápasu do zápasu,“ vysvětluje Jílek.

Prosadit se do základní sestavy přes Šimona Faltu, který si na podzim zahrál i za reprezentaci, či za Tomáše Zahradníčka, jenž je ve statistice přihrávek do gólových šancí v nejlepší desítce ligy, jde z lavičky hodně těžko. A to navíc na šanci čeká i Pavel Moulis a další.

Touto optikou může vnímat Hála svých devět podzimních ligových startů pozitivně, to by však nesměl dohromady odehrát jen 63 minut. O jeho pozici to ale dobře vypovídá. Patří mezi hráče, kteří dostávali šanci v poháru MOL, takže se alespoň dvakrát trefil do sítě divizních Živanic a skóroval i při osmifinálovém vyřazení s Jabloncem 3:4. Čtvrtou letošní trefu přidal o víkendu do sítě Zlína. „Znovu ukázal kvalitu. Přišel na pár minut a jednou akcí rozhodl utkání,“ ocenil Jílek.

Že by však mohl ligový gól otevřít cestu do základní jedenáctky, nečeká ani sám Hála. „Vítězná sestava se nemění, takže pochybuju. Ale třeba dostanu víc prostoru,“ doufá.