Faul na fotbal, faul na video, zuřil olomoucký kouč Jílek po křivdě

Sigmáci věřili, že po výhře nad Duklou a pohárové kanonádě s Třincem nastartují cestu vzhůru. Ostatně sami hráči i trenér Václav Jílek několikrát opakovali, že stačí jedna dvě výhry, aby se chytili. Jenže porážka v Liberci naznačila, že doba temna pro olomoucké fotbalisty zdaleka neskončila.

Hanáci, kteří kromě dlouhodobě zraněných Pilaře či Nešpora přišli před utkáním i o Martina Hálu, si za celých devadesát minut nedokázali připravit jedinou šanci ani střelu na branku. „Hrajeme otřesně. Musíme si všichni sáhnout do svědomí,“ přiznal obránce Václav Jemelka.

Slaboučkému výkonu se vyrovnalo jen představení rozhodčích. Už první brance Kačaraby v 25. minutě předcházel souboj, při kterém Mikula rukama srazil Vepřeka, rozhodčí Proske ale po prozkoumání videa gól uznal.

„Tady se pořád mluví o nějaké šedé zóně. Nerozumím tomu. Jednou si rozhodčí může říct, že to je faul, podruhé, že to faul není. Mohl posoudit zákrok Mikuly, který nechtěl hrát balon, na Vepřeka, jako faul. Michal Vepřek má výraznou podlitinu pod okem, což si neudělal sám. Nehledě na to, že pak Kačaraba pracoval rukama, odhodil Jemelku,“ prohlásil trenér Sigmy Václav Jílek.

Ještě větší emoce vzbudila situace ze 77. minuty, kdy na polovině hřiště Šimon Falta místo míče přišlápl kotník Breiteho. Zákrok, který byl maximálně na žlutou kartu, studoval sudí Proske pět minut na videu a pak olomouckého záložníka vyloučil.

„To je nehodnotitelné. Za tohle červenou kartu? To není faul Falty na červenou kartu. To je faul na fotbal, faul na video a pro mě naprosto ztráta jakékoliv důvěryhodnosti. Šest minut jsme stáli, a když se na to podíváte, je to přirozený běh hráče, není zvednutá podrážka, nejsou tam ani splněny základní parametry, aby rozhodčí mohl dát červenou kartu,“ nechápal Jílek.

Před startem letošního ročníku fanoušci očekávali, že s příchodem videorozhodčích dojde k úbytku chyb mužů v černém. Ovšem nejen Faltovo vyloučení v Liberci ukazuje, že tyto naděje budou nejspíš plané. „Všichni se tomu (červené kartě) diví, domácí se diví, my se divíme, hráči se diví. Jsem sám zvědav, jak se to bude hodnotit,“ dodal Jílek.

Bez ohledu na videofauly však Sigma předvedla výkon, s kterým se nemůže v nejvyšší soutěži udržet. Po desátém kole, tedy třetině základní části, má pouhých šest bodů a zůstává předposlední. A ani ten nejpozornější divák nemohl rozklíčovat, jak chtěla v Liberci uspět. Byla naprosto neškodná.

Hráči Liberce Taras Kačaraba (vlevo) a Radim Breite se radují z gólu do sítě Olomouce.

„Ve druhé půli jsme chtěli zvýšit agresivitu, vstup nám celkem vyšel, ale postupem času Liberec ukázal svou kvalitu. Vytvořil si několik nebezpečných situací a nakonec to korunoval brankou. Byla to jednoduchá situace a dostali jsme z toho zbytečný gól. Neuhlídali jsme jediného hráče ve střelecké pozici ve vápně, hloupá chyba,“ popsal Jílek situaci, z níž Koscelník zvýšil na 2:0. Pak přišlo Faltovo vyloučení a v nastavení třetí gól Hybše.

U všech tref byl odchovanec Sigmy v dresu Slovanu Petr Ševčík. „Je to úleva, už jsme byli trošku frustrovaní. V minulých ligových zápasech jsme měli minimálně na remízu, tentokrát jsme si ovšem dokázali vytvořit hodně šancí a dali jsme z nich tři góly, za což jsem rád,“ řekl tahoun libereckého týmu.