Olomoučtí fotbalisté chtějí krásnou tečku. Usilují o ni bez Chorého

Ovšem než si Hanáci udělají krásné Vánoce, čeká je v sobotu (15.00) ještě důležitá „jarní“ předehrávka - na hřišti čtvrtého Liberce. „Chceme za podzimem udělat podařenou tečku, ale stojí proti nám silný a ambiciózní soupeř, nebude to nic jednoduchého,“ tuší olomoucký kouč Václav Jílek před bitvou adeptů na evropské poháry.

Navíc mu bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět klíčový útočník Tomáš Chorý, autor dvou sezonních branek, jehož přínos mančaftu však zdaleka nevystihují jen góly. S ním Sigma udrží vpředu víc míčů, navíc je tým plný šikulů i agresivnější, a tudíž pro soupeře nepříjemnější.

O standardních situacích na obou stranách hřiště nemluvě.

Olomouc si znovu vyzkouší hru bez ofenzivní opory, která podle informací MF DNES v zimě přestoupí do Plzně. Chorý se tam má hlásit na přípravu a pak se rozhodne, zda u lídra ligy zůstane, nebo jaro stráví už jako host v Olomouci, byť oba kluby dohodu nepotvrdily.

„Až zápas ukáže, jak moc velká komplikace to bude. Tomáš na podzim prokázal důležitost pro mužstvo, ale tým není jen o jedenácti lidech, kteří nastupují pravidelně, jsou tam i další, kteří čekají na šanci a je čas na to, aby prokázali výkonnost a nahradili ho,“ tvrdí Jílek.

„Mohla by to pro nás být malá výhoda. Patří ke klíčovým hráčům soupeře, je ohromně silný a není náhoda, že se o něj zajímají přední české kluby,“ přemítá asistent libereckého trenéra Jaroslav Köstl.

Když během podzimu Chorý laboroval tři zápasy s kolenem, Jílek na hrot překvapivě vytáhl produktivního záložníka Plška, jenž se odvděčil třemi zásahy. Nabízí se ale i varianta s Manziou či Moulisem.

„Plšek je jedna z možností, ale není jediná. Variant máme ve hře víc. Budeme to zvažovat ze všech stran a doufám, že vybereme správné řešení,“ říká Jílek.

V minulém kole Olomouc porazila doma pražskou Spartu, za což si hráči vysloužili dvoudenní volno.

„Euforii si vybili,“ podotkl Jílek. „Všichni si uvědomují, o co hrajeme, že sezona neskončila vítězstvím nad Spartou.“

Před sílou Liberce varuje: „Disponuje velmi dobrými hráči ve srovnání s průměrem naší ligy. Připravovat se na jednoho konkrétního hráče by byl nesmysl, připravujeme se na Liberec jako takový, protože největší jeho síla je v týmovosti. Bude potřeba, abychom byli obezřetní a koncentrovaní.“

Sigma je nejpříjemnějším překvapením ligy. Prohrála jediný zápas se suverénní Plzní a díky devíti výhrám a pěti remízám je na druhém místě.

„Olomouc teď jede na vlně euforie a my se budeme snažit ji zastavit. Udělali jsme si hrozně hezký podzim, protože se asi nečekalo, že se budeme prát se Slavií a Spartou o horní příčky,“ řekl Köstl. „Sigma hraje velmi dobrý fotbal a těží z toho, že základ týmu je dlouho pohromadě a má kvalitního trenéra.“

Liberecký trenér Jindřich Trpišovský měl po úspěšném podzimu přání rozdat si to v posledním kole se Sigmou U Nisy v přímém souboji o druhé nebo třetí místo.

Olomouc má však nyní na Slovan už pětibodový náskok, takže bez ohledu na výsledek bude přezimovat v tabulce výš než Liberec, jehož výhra udrží minimálně na čtvrtém místě před Spartou.

„Zápas proti Olomouci hodně napoví. Když vyhrajeme, tak se jí před zimou přiblížíme, neztratíme na Slavii a kdoví, třeba ještě víc odskočíme Spartě,“ řekl záložník Petr Ševčík. Pro něj to bude speciální zápas, protože do Liberce zamířil právě z Olomouce.

Očekává se velká bitva, která může hrát roli v boji o evropské poháry. „Olomouc má šňůru bez porážky, porazila naposledy Spartu, my zase máme výhodu domácího prostředí. Poslední utkání bývá hodně důležité, zanechá příchuť po podzimu. Pro nás je důležité v tom, že bychom se chtěli udržet na pohárových příčkách a stáhnout náskok Olomouce,“ přeje si Trpišovský. „Utkají se dva týmy, které hrají podobně - ofenzivně - a je předpoklad, že by to mohl být dobrý zápas. Myslím, že padne dost gólů, ale rozdíl bude o gól. Nebude velký rozdíl mezi týmy. Oba jsou v herní pohodě, mají dost bodů.“

Liberec poslední tři domácí zápasy vyhrál, naposledy udolal Ostravu 2:1. Olomouc nedokázala v Liberci zvítězit už od roku 2009. Nyní však má velkou formu: v lize neprohrála už dvanáctkrát za sebou a 202 minut drží čisté konto. Severočechy navíc doma letos zdolala 2:1.