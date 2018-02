Už nemívám píchlé gumy, těší olomouckého sportovního manažera Mináře

Dobře, tak realita. Po podzimu jste třetí jen o skóre za Slavií.

Dívám se na to trošku jinak: my jsme dvakrát sestoupili, dvakrát postoupili a cíl na tuto sezonu byl jednoznačný – mít postavení v tabulce, které zaručuje ligu i příští rok, kdy je formát soutěže jiný. To, že se nám podařilo získat tolik bodů, že je cíl splněný po podzimu, je super, s tím jsme maximálně spokojeni. Na jednu stranu se říká, že s jídlem roste chuť, na druhou stranu buďme pokorní. Myslím, že jsme z toho mužstva, nebo trenéři, vytáhli maximum. Co se týče hry nebo bodů, tak jsme získali nad sto procent.

Můžete na to navázat?

Postavení v tabulce k pohárům vybízí, že bychom se měli o nich bavit, nebo že by nám je všichni vnucovali, ale já říkám, že jarní sezona bude jiná. Cíl je, abychom se co nejvíc procentuálně přiblížili výkonnosti z podzimu. Troufnu si říct, že pokud by se nám to povedlo z osmdesáti procent, tak pak se můžeme bavit, že bychom pohárovou příčku mohli mít. Teď říkám: Neřešme to, nebavme se o pohárech, bavme se o tom, abychom se co nejvíc přiblížili podzimu.

Pomůže vám v udržení atraktivity hry, že nebudete díky bodovému polštáři pod tlakem?

Jsme v situaci jako dva roky zpátky Opava ve druhé lize. Nikdo po ní nechtěl, aby se prezentovala postupovým cílem. Po podzimu byla na postupovém místě a na jaře, jak jim postup všichni podsouvali, tak to neunesla. Ve finále je to o tom, jak se kluci s tím poperou. A ještě jeden faktor bude velmi důležitý.

Jaký?

Abychom byli zdraví. Kádr je strašně úzký, a pokud by se stalo, že by nám dva, nedejbože tři hráči dlouhodobě vypadli, tak až tak adekvátní náhradu nemáme, abychom mohli zásahem do sestavy držet laťku takhle vysoko. Pro nás jsou důležité karty, které k tomu samozřejmě patří, a hlavně zdravotní stav.

Uvažovali jste, že byste kádr doplnili přes zimu, nebo to zkrátka není v možnostech Sigmy?

Já jsem v tomto za poslední roky tady strašně vyškolenej. Pro mě jako pro manažera je situace stále stejná – nemůžu koupit hráče, protože na to nejsme připraveni. A pak máte ty možnosti, co jsem už jednou zkusil – že přivedu sice jména, která mají velkou historii, ale nejsou půl roku v zápasovém zatížení – buď trucují a hádají se s trenérem, nebo měla zranění. To se pak odrazí. My jsme si s trenérem řekli, když jsme sestoupili podruhé, že už do toho nepůjdeme a radši posuneme mladé hráče.

A vyplácí se to.

Hráči byli úspěšní, tak jsme do toho nechtěli sahat. Netvrdíme, že bychom necítili potřebu doplnit to nebo to místo, ale to by musela posila našeho hráče jednoznačně vytlačit ze sestavy. Taková situace nebyla, tak jsme se rozhodli to ponechat i za cenu užšího kádru s tím, že bychom to doplnili jen v případě, že by odešel hráč, který má ve smlouvě výstupní klauzuli. To se nám nějakým způsobem povedlo, byť typologicky stejného hráče jako Chorého v lize nenajdeme. Najít útočníka je strašně těžké. Budou tam lítat sumy kolem deseti milionů jako u toho chlapce z Jihlavy (Ikauniekse – pozn. autora). Nechtěli jsme si v krátké přípravě tady zase tahat hráče ze zahraničí, na které bychom si nemohli sáhnout v zápase, tak jsme posunuli dorostence.

Výprodej se nekonal, Jemelku Slavia neulovila Zůstalo jen u odchodu útočníka Tomáše Chorého do Plzně, který měl ve smlouvě výstupní klauzuli. Další dva fotbalisty Olomouc v zimě neuvolnila. Jedním z nich byl podle informací MF DNES talentovaný stoper Václav Jemelka, jehož chtěla Slavia.

Ideální chvíle?

Za dobu, co jsem tady, pořád říkáme: Nemůžeme tam dát mladé hráče, protože hrajeme o sestup, nemůžeme tam dát mladé hráče, protože hrajeme o postup. A takhle to bylo dvakrát. Kdy jindy je tam dát, než když máme nahrané body? Když se stanou zranění, tak tam ti mladí kluci půjdou. Máme v kádru dvacet hráčů plus tři brankáře. Z toho tři dorostence, tři kluky ze druhé ligy, ale když na to přijde, šanci dostanou.

Díky tomu vylétli ligoví debutanti Jemelka s Kalvachem. Teď už musí výkonnost potvrzovat. Budou pod větším tlakem?

Asi jako pro všechny i pro mě tihle dva hráči byli velkým překvapením. Výkonnost si mohou udržet také v návaznosti na to, jak se bude dařit týmu. Nedělejme si iluze, že zrovna dva mladí hráči by měli být tahouny, ale budou potvrzovat výkonnost jako všichni ostatní hráči, kteří si nastavili laťku během podzimu hodně vysoko. Tihle dva jsou v hlavě dobře nastavení, takže jsou schopni si výkonnost udržet.

Bývalý reprezentant David Rozehnal kvůli rodinným problémům přerušil štaci v Belgii a je doma v Olomouci. Máte o něj zájem?

V kontaktu jsme. V přátelských debatách se bavíme také o jeho budoucí pozici v klubu. Priorita jasně byla, že dohraje sezonu v Belgii. Nicméně teď je tam nějaký problém, tak uvidíme, co a jak. Potom budeme přemýšlet dál, jestli se na to bude cítit, nebo nebude cítit. Nabídli jsme mu, že se může připojit do tréninkového procesu, aby se udržoval, ale má teďka jiné starosti. Co bude za půl roku, je otázka.

Sparta i Slavia udělaly změny v managementu...

... vy mě zase měníte!

To jsem nechtěl naznačit...

Povídejte.

Dá se očekávat, že vaši bohatší konkurenti na špici tabulky půjdou na jaře herně nahoru?

To já nevím. Sparta a Slavia mají takový funkcionářský aparát, že na to neumím odpovědět. Přišli zase kvalitní hráči, vždycky je to o tom, jakým způsobem si to sedne. Ale do toho nevidím. Víte, jak to je: peníze ještě neznamenají, že to bude ideální, nicméně jestli se jim něco během podzimu nepodařilo, tak tím, že jsou ekonomicky silní a mohou přivést hráče, je jen otázka času, kdy půjdou nahoru. Není jednoduché, aby si tolik nových hráčů sedlo, ale musí to jít nahoru. Nevím, co by se muselo stát, aby to zůstalo v tom stavu, ve kterém to měli. Proto když jsme v této konkurenci postavení mezi ně v tabulce, říkáme: Buďme realisti.

Těšíte se na ostrý nedělní začátek proti suverénní Plzni?

Já vám to řeknu upřímně: radši bych hrál s Plzní v posledních pěti kolech, protože jsem přesvědčený, že už to budou mít rozhodnuté. A můžeme si vykládat, co chceme, ale když je rozhodnuto, tak mužstvo už do toho nedá tolik sebeobětování. My jsme to zažili ve druhé lize, kdy jsme s předstihem postupovali. Koncentraci a výkonnost to poznamená. Takže mně vadí, že hrajeme s Plzní první kolo, radši bych s ní hrál šestadvacáté. Nevím, co by se muselo stát, aby titul neudělala.

Navíc od vás koupila Tomáše Chorého.

Naše jednoznačná snaha byla, aby zůstal ještě na půlroční hostování, ale kluk má nějaké ambice, a když mu trenér řekne: Já chci, aby ses s tím sžil, protože to bude dva tři měsíce trvat, tak pak už nad touto variantou ani neváhal. Je to potom otázka Plzně, jak to vidí, jestli pro něho není lepší, aby odehrál deset kvalitních ligových utkání, protože v první fázi v Plzni bude asi jen naskakovat. Pavel Vrba to zvrátil, chtěl, aby se aklimatizoval.

Měli jste vážné nabídky i na jiné hráče?

Jo.

Prozradíte aspoň počet?

O dva hráče byl velmi dobrý interes, ale nepustili jsme to ani do toho, aby dali nabídky.

Vnímáte, že lidi v Olomouci konečně fotbal baví?

Během podzimu jsem neměl píchlou gumu na autě, takže se to trošku muselo líbit. Protože jinak jsem měl v předešlých sezonách pocit, že jsem mechanik od Forda. Tak jak nejsem manuálně zdatný, tak jsem to jednu dobu přehazoval jako na běžícím páse. A to auto stálo dva dny před barákem, ale přece jen jsem píchnul. Tahle sezona je taková, že jsem hever nechal vevnitř.