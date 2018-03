KOMENTÁŘ: Chorý chybí. Vrátí se fotbalistům Olomouce podzimní vítr?

Lákavé druhé místo právem drží Slavia už o pět bodů před Hanáky. „Ještě se hraje deset zápasů, takže tohle byl sice důležitý krok, ale jen jeden z mnoha,“ vykládal slávistický trenér Jindřich Trpišovský, zatímco olomoucký kouč Václav Jílek mluvil o motivujícím umístění v první pětce.

Jistě, pro Sigmu, která se vrátila do ligy, by to byl velký a nečekaný úspěch. Proč ale není na jaře schopna navázat na atraktivní hru z podzimu? Horko těžko se dostává do šancí. Jílek to vidí hlavně v odlišnosti obou částí sezon. Že podzim je uvolněnější a na jaře už každý bojuje o poháry či záchranu, tudíž místa na útoky je méně.

A pak je tu druhý zásadní faktor.

Tomáš Chorý v Plzni. Chybí.

Ač se jeho nástupce Jakub Řezníček snaží sebevíc, na hrotu neudrží zdaleka tolik míčů jako agresivní habán. Především ofenzivní hráči Sigmy nemají optimální formu.

Obvyklý žolík Martin Hála si na Slavii vytvořil více šancí než křídla Falta se Zahradníčkem na jaře dohromady. Připravil i slušnou pozici Sladkému a nejvíc sprintoval. Až na ostudné simulování při pokusu o penaltu solidní výkon. V sestavě na Karvinou by měl tudíž zůstat.

Olomouci také pomůže, když se do sestavy vrátí uzdravený stoper Václav Jemelka. V Jarolímově reprezentační nominaci na turnaj v Číně mi schází. Aktuálně nejlepší stoper ligy i podle známek MF DNES je mezi náhradníky. Už na podzim jsem mu předvídal repre budoucnost a teď je zase o něco blíž.

Skromnost, píle, rychlost, důraz, rozehrávka. Tyhle atributy ho zdobí a Olomouc je bude proti Karviné tuze potřebovat. Od všech hráčů.

Pak se vrátí i svěží podzimní vítr.