Zlepšení, máme dva stopery, těší olomouckého kouče Jílka před Karvinou

„Trénuje Honza Kotouč a Honza Štěrba, takže máme v tréninku dva plnohodnotné stopery, v tom je to zlepšení,“ prozradil Václav Jílek.

I pokud oba nastoupí od začátku, bude to jistý risk. Kotouč se vrací po zranění třísla a Štěrba zápas se Zlínem kvůli pochroumanému kolenu nedohrál. A tak možná dojde na podobný scénář, kdy ve středu obrany zaskakoval krajní obránce Vepřek a defenzivní záložník Kalvach.

Ani na lavičce totiž nebude žádný ze zbylých dvou stoperů áčka. „U Romana Poloma je to vážnější, má trhlinu ve svalu, takže tři týdny bude mimo trénink. U Venci Jemelky doufám, že do konce týdne dobere antivirotika a po víkendu už by se snad mohl postupně připojit k týmu,“ vyhlíží návrat ryšavého objevu loňské sezony, jenž léčí pásový opar.

Karviná - Olomouc Sledujte od 15.00 online.

V Karviné půjde Sigmě o šanci na výtah z podpalubí tabulky, na čtrnáctém místě má deset bodů, domácí jen o jeden více. „Ani jeden z týmů není v komfortní bodové situaci. A tím, že jsme přímí konkurenti, tak je to pro oba týmy ten důležitější zápas,“ uvědomuje si Jílek.

Největší nebezpečí cítí v Adrielu Ba Louovi z Pobřeží slonoviny. „Je to hodně výrazný hráč, a pozor si musíme dát i na Budínského. Nevíme, jestli v útoku nastoupí Wágner, nebo někdo jiný, ale to jsou hráči, kteří mají kvalitu,“ míní kouč Sigmy a ocenil i remízu Karviné na Baníku (1:1).

„Prezentovala se velmi kvalitně. V tom zápase ukázala nové tváře i nové možnosti, takže očekáváme náročné utkání, ostatně jako každé ligové. Na druhou stranu máme na Karvinou příjemné vzpomínky z loňské sezony,“ připomněl Jílek loňskou výhru 5:3.

O všech pět branek se tehdy podělili hráči opěvovaného ročníku Sigmy 1993. Letos se zatím žádnému z nich brankově příliš nedaří, a tak by za podobné střelecké probuzení nejspíš dali kdovíco. „Karviná se tehdy nenacházela v dobré situaci a my jsme naopak měli lauf. Využili jsme ho a povedlo se nám to s Kubou Plškem na hrotu. Rychle jsme vedli 2:0, to je zkrátka spousta indicií, které vyústily v konečný výsledek. Vůbec bych to nespojoval,“ odmítá Jílek, že by očekával podobnou střelnici.

Na městském stadionu v Karviné-Ráji se tentokrát střetnou dva týmy, jež nerozjely sezonu nijak oslnivě, a tak se dá čekat především urputná bitva o body. „Musíme si přiznat, že se potkáme v jiné fázi soutěže a rozpoložení, takže to bude jiný zápas,“ tuší Jílek.