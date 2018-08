Já, Kajrat. Peníze šéfa Kazachům k úspěchu nestačí

Jak vřelé vztahy s prezidentskou rodinou udržuje, dokazuje údajná schůzka prezidenta Nazarbajeva s bývalým ukrajinským prezidentem Leonidem Kučmou v Karlových Varech, kde majitel Almaty vlastní několik budov v centru města. Jen rok po svatbě své dcery si pozval další hvězdu; sto tisíc liber zaplatil zpěvačce Nicole Scherzingerové, aby vystoupila na jeho narozeninové oslavě. Ve stejném roce také nesl olympijskou pochodeň před zahájením her. A letos mu bylo stejné privilegium umožněno znovu, tentokrát už jako prezidentu kazachstánského paralympijského výboru.

Kajrat Boranbajev šéfoval i boxerskému klubu, ale teď prahne po fotbalových trofejích. Ve čtvrtek však musel kousat velké zklamání: jeho klub ani v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy nestačil na Olomouc, prohrál 1:2 a po úvodní porážce 0:2 vypadl.

Od roku 2004, kdy Kajrat získal poslední kazachstánský titul, byl klub jako na houpačce. Jen o pět let později zbankrotoval a byl přeřazen do druhé nejvyšší soutěže. Okamžitě ji sice vyhrál a dostal se zpět mezi elitu, ale nepředváděl přesvědčivé výkony a každoročně se strachoval o záchranu. To změnil až příchod Kajrata Boranbajeva, který do klubu napumpoval obrovský balík peněz.

Tomu napovídá i hodnota týmu kazašského vicemistra. Transfermarkt. com ji odhaduje na 17,55 milionu eur (pro porovnání, Sigma se tak tak přehoupla nad 10milionovou hranici). „To dokresluje, na koho jsme narazili, byť Karjat je v Česku podceňovaný,“ říká trenér Olomouce Václav Jílek.

Nejhodnotnějším hráčem je Brazilec Isael (2 miliony eur). O jeho schopnostech se olomoučtí přesvědčili i v prvním zápase, ve kterém byl rodák ze Sao Paula zdaleka nejnebezpečnějším hráčem Almaty. O jeho výborné formě svědčí i probíhající ročník kazašské ligy; levonohý křídelní útočník vstřelil 10 gólů a přidal 8 asistencí, ve 22 zápasech.

Slovenská stopa v Almaty

V roce roce 2013 klub angažoval slovenského trenéra Vladimíra Weisse, pod jehož vedením se tehdy podprůměrný tým vyšplhal do nejvyšších pater tabulky. Během tří sezon pod Weissem skončil Kajrat jednou druhý a dvakrát třetí, přičemž dvakrát dokázal vyhrát kazašský pohár a kvalifikovat se do předkol Evropské ligy.

„Vedení klubu má velkolepé plány. Myslím si, že Kajrat čeká světlá budoucnost,“ prorokoval Weiss. Dva získané poháry v průběhu tří let však byly pro ambiciózního majitele málo a se slovenským trenérem se po třech letech rozloučil. Titul stále nepřišel.

Hvězdní fotbalisté za zenitem

K němu měl přispět bývalý ukrajinský reprezentant a vítěz Ligy mistrů Anatolij Tymoščuk, který do klubu zamířil v roce 2015. Při tomto transferu uplatnil Boranbajev velmi dobré vztahy s ruským energetickým gigantem Gazprom, který vlastní plynárenskou společnost KazRosGaz, v jejímž čele stál Baranbajev dlouhou dobu.

Bývalý kapitán ukrajinské reprezentace zamířil do Almaty ze Zenitu Petrohrad, který vlastní Gazprom. Tymoščuk měl pomoci ke kýženému titulu, na který tým z největšího kazašského města čeká již dlouhých 14 let. Nepovedlo se a Tymoščuk se rozloučil hned po sezoně. Stejnou roli převzal někdejší hráč Arsenalu, ruská superstar, sedmatřicetiletý útočník Andrej Aršavin.

Na Olomouc to ovšem nestačilo. Ke zklamání Kajrata Boranbajeve si o základní skupinu zahrají se slavnou Sevillou FC zástupci českého fotbalu. Peníze nejsou všechno.