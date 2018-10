Roli žolíka teď beru, daří se mi v ní, říká olomoucký záložník Texl

Role žolíka vám sedí?

Vypadá to tak. Doufám, že se taky dostanu do sestavy. Ale beru takovou roli, teď se daří být žolíkem, takže paráda. Dál by to však mohlo pokračovat víc normálně, abychom nemuseli pořád dotahovat.

Vaše trefa vypadala pohodově. Ve vápně se vám moc nevěnovali, tak jste míč uklidil k tyčce.

Vypadá to pohodově. Měl jsem hráče na zádech, narazil jsem si s Václavem Pilařem, pak jsem si dal dobrý první dotek. Oni spíš reagovali na můj pohled, že jsem se díval do vápna, že bych někomu nahrával, nikdo proti mně nešel, tak jsem vystřelil na zadní tyč placírkou. Naštěstí to gólman nevystihl, neskočil tam dopředu, tak to nechytil.

Jaké pocity se vám honily v hlavě, když jste nastoupil na posledních deset minut za stavu 0:2?

Já se těším, že jdu hrát. Nemám žádný pocit, že bych se bál nebo něco takového. Stáhli mě z rozcvičení, že půjdou jiní hráči, pak jsem se byl zase rozcvičit, a když už jsem seděl převlečený, dostali jsme gól na 0:2. Říkal jsem si, že to snad trenér ještě nezmění, že by tam poslal někoho jiného. Naštěstí jsem tam šel. Možná je lepší jít za stavu 0:2 než 0:1.

Jak to myslíte?

Je to jednodušší v tom, že už není co ztratit. Kdybychom dostali třetí, není to už tak katastrofální, takže jsme se vrhli dopředu, což mi vyhovuje. Bylo nás tam hodně kombinačních hráčů, co si vyhovíme, takže jsme dělali to, co je nám vlastní, a tentokrát to vyšlo. Jdete tam s tím, že budete hrát na maximální riziko dopředu a doufat, že se vytvoří šance. Naštěstí to bylo docela rychlé. Nejvíc mě unavovalo běhání zpátky na rozehrávku po gólu.

Sedmdesát minut byla nažhavená Karviná lepší, že?

Karviná nažhavená, ostří hráči. Po Baníku mají docela euforii, ale tak hraje se to devadesát minut. Většinou takhle dobře hrajeme my a nevyjde to. Teď to vyšlo takhle.

Na mokré trávě se hrálo od podlahy, hodně faulů, přerušení...

To se nehraje moc dobře, ale bohužel to nejde jinak. Přišlo mi, že hodně zákroků bylo i likvidačních, to se ani hra pouštět nedala, protože furt někdo zůstával ležet. To víte, že je to problém pro hráče, že se nedostanou do tempa. Ale prostě takové zápasy v české lize jsou. Ale počasí bylo pro spád fotbalu a fanoušky ideální. Sice to klouže, ovšem zase to jezdí od nohy.

Znovu se vám vyplatil přechod na tři obránce. Nebudete tak hrát už od začátku?

Vtipkovali jsme, že to vypadá, že tohle krizové rozestavení nám vyhovuje. Jde o to, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo od začátku. Přece jen je to víc improvizace nás, kdo to hrajeme, není to nacvičené. Těžko říct, je to asi otázka na trenéra.

Všichni střídající hráči se podíleli na gólech. Ukazujete, že máte kvalitu i na lavičce?

Doufám, že jo. Příchodem Lalkoviče je už lavka konkurenceschopná, dá se vyměnit post za post. Trenéři mají na výběr, mohou tam poslat pět šest hráčů z lavičky. Zkvalitnění týmu je vidět. Teď už bychom se neměli na nic vymlouvat.

Je větší boj o místa znát i na tréninku?

Nemyslím si, je to furt stejné.

Porazili jste souseda v tabulce. Důležité tři body, že?

My jsme do Karviné jeli s tím, že jde o šest bodů, protože když prohrajeme, tak by na ně už byly zase dvě výhry, což je v naší situaci strašně hodně. Byla vidět možná i svázanost, že je to tak důležité, protože jsme hodně kazili. Nemyslím si, že by Karviná hrála tak dobře, jako že my jsme spíš hodně kazili lehké balony. Ani je to první poločas nestálo moc sil, naštěstí z toho nic moc nevyužili, nějaké závary, ale 3:2!

Nakopne vás takový obrat?

Už jsme doufali, že nás nakopne Sparta, pak byla plichta se Zlínem. Už neprohráváme. Věřím, že to půjde nahoru. Teď doma s Opavou, přijedou fanoušci, bude dobrá atmosféra. Doufám, že přijdou i naši fanoušci, lidi z Olomouce na Olomouc, a ne na soupeře. Snad to zvládneme. Pak jedeme do Teplic, tam se taky může stát cokoli, a můžeme být úplně někde jinde, když ty tři zápasy zvládneme.