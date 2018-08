Olomouc šetřila čtyři opory, kvůli tomu ale na Slovácku neklopýtla

David Houska mohl fotbalovou Olomouc poslat na Slovácku i do vedení, jenže jeho další zásah neuznali sudí kvůli těsnému ofsajdu.



I proto Sigma odjíždí po porážce 1:3 s prázdnou. A ve čtvrtek se musí zase přepnout na odvetu 3. předkola Evropské ligy v dalekém Kazachstánu.

Jak se do utkání promítl náročný program, který teď máte?

Bylo to ještě v pohodě, akorát nepříjemné bylo horko, dusno. Hůř se běhalo. Musíme se s tím vyrovnat, chtěli jsme hrát poháry a takhle to zkrátka je.

A jakou roli hrála rotace v sestavě?

Myslím, že roli nehrála. Každý ví, co hrajeme, jaký máme systém, každý by si měl poradit, ať tam naskočí kdokoli.

Přitom jste začali zase aktivně a podobně jako s Almaty jste na soupeře vletěli.

To chceme vždycky. Začali jsme dobře, prvních patnáct minut. Neudrželi jsme to ale celý zápas. Pak to do konce poločasu převzalo Slovácko, dostali jsme gól ze standardky, potom jsme vyrovnali. Druhý poločas jsme začali hrát, být lepší, a potom jim darujeme gól. To je prostě škoda. Místo abychom dali my na 2:1, tak jsme prohrávali.

Vyčítáte si nedůslednost v defenzivě po centrovaných míčích?

Dva góly byly ze standardky, to je škoda. Pak určitě i gól na 1:2, nevyřešili jsme to dobře. Gólům se dalo zabránit.

A vašemu? Brankář Daněk se ani nehnul...

Nevím, jestli to neviděl, ale trefil jsem to levou dobře k tyči. Byl jsem překvapený, že jsem to tak trefil, ale jsem rád. Aspoň za gól.

Jenže tři body po čtyřech kolech je málo...

Hodně málo. To jsme nechtěli. Aspoň remízu jsme měli uhrát.

A sedm hodin letu do Kazachstánu by bylo snesitelnějších.

Bude to asi hodně nepříjemné. Musíme se s tím porvat. Teď mě mrzí, že jsme prohráli na Slovácku. Musíme dát hlavy nahoru a postoupit ve čtvrtek.