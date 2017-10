Vysoká hra olomouckých fotbalistů: soupeře (u)štvou už v první půli

Považte: celkové skóre z prvních poločasů má 11:2, z druhých pak 5:5. Jinými slovy: kdo přežije drtivý nástup sigmáků, má větší šanci na bodový zisk. Jak si povede v neděli (17.00) doma čtrnáctá Jihlava?

Nejde o náhodný jev, trenér Olomouce Václav Jílek přiměl mančaft k aktivitě od první minuty. S míčem i bez. K vysokému napadání. Taková hra je velmi náročná a zřejmě i proto ve druhé půli postupně slábne, ale to už je oslabená i kořist.

„Do utkání vždy vstupujeme hodně aktivně, agresivně a také je to shoda okolností,“ přemítá nad prvopoločasovou dominancí Jílek. „Je to dané i tím, že většinou nám padají první příležitosti jako s Brnem či Duklou, pak se hraje daleko snáz. Soupeř je zaskočený, vám to vlije energii. Záměr to je, chceme vylézt na soupeře, donutit ho k chybám a dostat se do rychlého vedení.“

Lhostejno, zda hraje běhavá Olomouc doma, či venku. „Nechceme rozlišovat mezi venkovními a domácími zápasy, že bychom venku jeli hrát jiným způsobem. Jedeme tam s tím, co nás zdobí doma, to je filozofie toho týmu,“ poodkrývá Jílek své vidění ofenzivního fotbalu, které vychází z kompaktní a agresivní defenzivy. „A minule proti Dukle jsme si plnili defenzivní úkoly velmi dobře,“ chválil po výhře 3:0.

Nová role favorita

Sigma prohrála dosud jen v první Plzni. Po ní má nejlepší útok ligy, je produktivní (dala nejvíce branek na počet střel) a díky záložníkovi Jakubu Plškovi neutrpěl ani zraněním klíčového hroťáka Chorého.

Plšek jej na špici ve dvou zápasech zastoupil třemi góly. A celá Olomouc nabírá sebevědomí.

„Dostáváme se do situace, kdy nás veřejnost pasuje do pozice favorita, ale o tom nepřemýšlíme,“ tlumí Jílek tlak. „Nastavili jsme si pravidla, jdeme postupnými kroky, zatím nám to tam padá. Jedem tam s cílem odpracovat to, ukázat kvalitu a pak je otázka, na co to stačí.“

Přání však má: „Co si přát jiného než pokračovat v současných výkonech a navázat na zápasy s Duklou či v Karviné. Ale stále musíme mít na paměti, že to vyžaduje odevzdat maximum. Chceme hrát agresivně a aktivně, věřím, že budeme znovu efektivní v koncovce. Jihlava je povzbuzena dalším vítězstvím, které doma urvala v poslední minutě, což pro nás musí být varování.“

V posledních dvou domácích zápasech dokázali Jihlavští v závěru vydřít tři body, když nejprve proti Dukle Praha otočili góly v 88. a 92. minutě z 1:2 na 3:2 a minulý víkend proti Ostravě vstřelili vítěznou branku v 92. minutě.

„V domácích utkáních sílu prokazují. Papírový rozdíl tam není. Je to spíš otázka maličkostí a toho, kdo k utkání přistoupí zodpovědněji a dá do něj víc energie a kvality,“ tvrdí Jílek. „Liga je vyrovnaná, nejsou tam týmy, jež by výrazně zaostávaly za ostatními. Jihlava doma i s Plzní podle počtu šancí sahala po vítězství, minimálně remízu měla brát.“

Vysočina odčinila další špatný vstup do sezony, při kterém měla po úvodních pěti kolech jediný bod. „Rozhodně se nám nyní pracuje o něco lépe. Cítíme na týmu odhodlání a touhu dokázat, že výsledky a výkony v domácích zápasech nebyly náhodné,“ říká asistent trenéra Michal Zach.

Tentokrát to ale bude mít Jihlava hodně složité. „Olomouc má kvalitní hráče, ovšem největší síla soupeře je v týmovém projevu,“ varuje Zach. „Sigma chytla start, dostala se na úspěšnou vlnu. Prezentuje se pracovitým, běhavým a přímočarým fotbalem. Naše poslední dvě domácí výhry se ale příznivě odrazily na psychice hráčů. Motivace je jistě o to větší, že nás čeká utkání proti druhému celku tabulky.“

Hodně napoví už první poločas.