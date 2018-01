Zapadl jsem dobře, ale všechno ukáže až liga, ví útočník Řezníček

Zatím můžete být spokojený.

Samozřejmě spokojenost, ale důležitější je týmový výkon, který si myslím, že je dobrý. Přípravné zápasy zatím zvládáme dobře.

Ale i góly pro pohodu útočníka, navíc posily, jsou důležité.

Jistě, každý gól pomůže a za každý gól jsem rád.

Zdá se, že jste do olomouckého týmu zapadl bez potíží.

Doufám, že jsem zapadl dobře, ale ukáže to až liga, i když teď je to tady všechno hezké. Doufejme, že to bude pokračovat dál.

Je velký rozdíl v herní filozofii plzeňského trenéra Vrby a olomouckého Jílka?

Naopak jsou si podobní. Chtějí hrát fotbal, nikam to nenakopávat. Kluci jsou tady mladí, šikovní, hrají dlouho spolu a je to vidět.

Je znát, že Olomouc má nahrané body a je v pohodě?

Nevím, jak to bylo před sezonou, ale teď je to v klidu, sebevědomí pro mladé kluky je důležité a je určitě dobře, že se jim daří. Vidí, že fotbal hrát umí.

Kdo bude vaším dvorním nahrávačem?

To se takhle nedá říct. Všichni kluci jsou důležití. Kombinace u někoho začíná, u někoho končí. Nedá se vybrat jeden.

Viděl jsem, že máte hodně sprintů i do defenzivy. Je vám to vlastní, nebo okamžité návraty pod míč vyžaduje trenér?

Ne, takhle hraju furt, hraju pro mančaft, jsme jeden tým. Samozřejmě trenér Jílek to chce, tak se snažím to plnit.

Dáte si pro jaro gólovou metu?

Ne, ne, nedávám si žádnou gólovou metu. Pochopitelně bych nějaké góly chtěl dát, ale chci, aby tým skončil co nejvýš, já se ukázal v dobrém světle a mohl se vrátit do Plzně.

Byla pro vás Sigma jasná volba, nebo vzhledem k několika dalším ligovým nabídkám dilema?

Bylo jich sice víc, ale já se domluvil s Plzní takhle. Plzeň k tomu také řekla něco svého. Já určitě nejsem zklamaný, Olomouc je dobrý tým, hraje o špičku, takže nemám s tím žádný problém.