Lepší než Chorý? Host Řezníček naznačuje, jak moc může Olomouci pomoct

Jistě, dokládá to také čtyřmi góly v dosavadních pěti přípravných zápasech; naposledy včera dopoledne před zraky přihlížejících sigmáckých legend Kotůlka, Kováře a Janotky pomohl nebojácnou hlavičkou po rohovém kopu Tomáše Zahradníčka porazit druholigovou Opavu 3:0 (a to ještě Zahradníček nedal penaltu), ale hlavně jeho poctivá práce pro tým potvrzuje, že krátkodobou misi na Hané nepovažuje za degradaci. „Cítím se tady dobře, ale všechno ukáže až liga.“

Nahradit má v útoku čahouna Tomáše Chorého, jenž putoval v zimě opačným směrem a přestoupil do Plzně, suverénního lídra ligy. Také Řezníček se tam chce po sezoně vrátit a porvat se s Chorým a spol. o flek.

Ale nejdřív je odhodlaný v Olomouci ukázat, že góly střílet nezapomněl, ač jako málo vytěžovaný náhradník se na podzim vůbec neprosadil. Mezi sigmáky se 29letý útočník adaptoval rychle. A všechny okolo přesvědčuje, že může být stejně platný jako Chorý. Ne-li víc.

„Zatím jsem s ním velmi spokojen,“ neskrývá nadšení trenér Václav Jílek. „Nejen gólovým přínosem, ale způsobem hry, jak to uchopil, jak pracuje v tréninku. Ukázal to i za poločas proti Opavě. Velký přínos pro mužstvo.“

Podobně hovoří i Řezníčkovi noví spoluhráči. „V kabině zapadl výborně. I na tréninku potvrzuje, že zakončení má skvělé. Věřím, že nám pomůže a na jaře dá hodně gólů,“ podotkne záložník David Houska.

„Kuba potvrzuje kvalitu. Dává góly, což je jenom dobře. Myslím, že se do toho dostal výborně,“ oceňuje podhrotový hráč Jakub Plšek.

Další středopolař Lukáš Kalvach přikývne: „Z těch pár zápasů, co jsme hráli, si myslím, že Řezňa pro nás bude dobrá posila. Umí si dojít pro balon, je velmi silný v soubojích jako Choras. Není tak vysoký, ale když mu to dáte přesně, prosadí se. Je víc tahový.“

Řezníček nešetří krokem. I proti Opavě z hrotu několikrát seběhl do tandemu a z křídla ostře odcentroval. Hraje na větším prostoru.

Bude třetí Olomouc na jaře s ním jiná než s Chorým na špici? „Doufám, že nebude moc jiná, že bude stále na tom dobře výsledkově i herně,“ přeje si Plšek udržet pohárové pozice.

„Nemyslím si, že by to bylo výrazně jiné. Možná vzdušné souboje budeme řešit jinak, ale osa hráčů zůstává, výraznější změny neočekávám,“ přemítá Jílek.

„Bude to pro nás stejné,“ nevnímá změnu stylu ani Kalvach.

Rozdíly však mezi oběma buldoky jsou. Nejen v tom, že habán Chorý je o 16 centimetrů vyšší. „Já bych řekl, že Řezňa je víc do kombinace, odskočí si pro míč i níž a ideálně do nohy. V kombinaci má oproti Chorasovi výhodu, ale Choras se zase držel na hrotu a někdy na něj až moc svádělo dávat dlouhé balony. V tom je rozdíl,“ všímá si Houska.

„Jsme schopní se o něj opřít. Docela dobře i ve středu hřiště vidí a napojí se na další hráče ze středové řady. Také je Kuba malinko víc orientovaný do brány soupeře než Choras. To znamená, že má víc náběhů,“ pokračuje Jílek. „I srovnání v defenzivní složce bylo podobné, udělal hodně práce pro mužstvo v presinku, což po něm budeme chtít i v sezoně.“

Také Plšek hroťáky srovnává: „Určitým stylem jsou odlišní, ale i Kuba je obrovsky silný v soubojích jako Choras. Je dokonce víc do náběhu, což je pro nás hráče lepší, můžeme mu to dávat za obranu. Jinak je to stejné. Já mám pořád druhou vlnu. Proti Opavě se mi povedlo z ní skórovat. Nic se nemění,“ poznamenal Plšek, který pohotovým volejem zpoza vápna po centru Manzii včera otevřel skóre.

Jílek chce ještě útočníka do tahu

Chorý se na podzim trefil dvakrát. Ačkoli se jeho přínos týmu neměří zdaleka jen góly, na Hané věří, že by se mu zkušenější Řezníček mohl vyrovnat. „Moc se nemýlí, kolem šestnáctky a v šestnáctce většinou volí správné řešení a dokáže koncovku realizovat,“ chválí Jílek.

Sigma vyhrála všech pět přípravných zápasů, ale až na Dunajskou Stredu se soupeři z nižších soutěží.

V pátek odlétá na herní soustředění do Turecka. Jílek by rád ještě přivítal tahového útočníka, se kterým by mohl počítat i po návratu Řezníčka do Plzně.

„Pořád se bavíme ještě o útočníkovi. Máme tam dva spíš bijce – Vašíčka s Yunisem. Tento post bychom uvítali stejně jako krajního obránce,“ odmítá být Jílek konkrétnější. „Zatím se nic nenaskytlo. Uvidíme ještě během týdne, ale v tuhle chvíli máme kádr kompletní.“ A s Řezníčkem to vypadá, že Sigma v radostném boji o poháry neoslabila.