Jsem zatracovaný, nebo vychvalovaný, říká olomoucký útočník Řezníček

Mrzí vás, že gól nakonec rozhodčí připsal Bačovi jako vlastní a vy jste tak přišel o hattrick?

Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat, hlavně že jsme vyhráli. Myslel jsem si, že to kopl ještě do mě. Pan rozhodčí koukal na video a prý že ne. Je to škoda, hattrick je hezký.

Bačovi jste utekl ještě jednou...

Věděl jsem, že mu to seknu. A vyšlo to hezky. Mohli jsme dotáhnout i další šance, ale čtyři branky venku jsou dobré. Kdyby tam spadlo všechno, byla by to už nadstavba.

Olomouc už mu svědčí Očima trenéra Václava Jílka „Kuba Řezníček byl dost kritizovaný, musím říct, že i ode mě. Hlavně ze začátku jeho působení, byť některé branky dal. Ale už minule proti Bohemce byl vidět velký posun, hodně pracoval v presinku. A teď to ozdobil třemi góly. Dal dva hatricky během jarní části, myslím, že Olomouc už mu svědčí.“

Vyhecoval vás zlínský trenér Petržela výroky, že s Olomoucí neprohrává?

K tomu se nechci vyjadřovat. Pořád někdo něco píše, ať se každý soustředí na sebe. Neberu to jako motivaci, já chtěl odehrát dobrý zápas a vyhrát, což se podařilo.

Ano, Zlín jste přehrávali.

Myslím, že všichni viděli, že jsme byli lepším týmem. Zlín jsme v první půli do ničeho nepustili, v druhé škoda, že Miloš Buchta vyrazil hezkou střelu před sebe, smolný gól, ale zápas jsme si hlídali a zaslouženě vyhráli.

Zlomil Zlín váš gól na 3:1?

Dá se to tak říct. Je lepší, když odskočíte o dvě branky, získali jsme trošku klid, pak jsme přidali ještě čtvrtý gól a už to bylo hotové.

Šance jste si vytvořili díky kolmicím za obránce. Taktický plán?

Říkali jsme si, že stopeři jsou pomalejší, že by to na ně mohlo platit. Nějaké kolmice proběhly, takže spokojenost.

Spokojený můžete být i se svým výkonem, na jaře jste byl několikrát kritizovaný.

I minule s Bohemkou jsem podle trenéra odehrál výborný zápas, vy jste to hodnotili, že ne. Třeba teď už to bude lepší.

Hattrick jste dal na jaře na Dukle. Hraje se vám venku lépe?

Myslím, že hraju furt stejně. Když nedám gól, tak jsem zatracený, a když dám gól, tak mě všichni vychvalují. Pořád hraji svůj styl. Teď jsem dal rychle gól a to pomůže vždycky, to je vzpruha do zápasu. Někdy balony podržím, někdy je to se stopery těžší. Teď to vyšlo. I minule s Bohemkou to vyšlo. Snažím se odvést maximum a někdy to prostě vyjde a někdy ne.

Teď váš čeká Sparta. Klíčový zápas o třetí příčku?

Každý zápas je důležitý. Do konce jsou ještě dva, uvidíme, jak to dopadne.

Forma Olomouce jde nahoru v pravý čas?

Jo, ještě zvládnout dvě kola a bude to dobré.

Bude Sparta pod větším tlakem?

To se musíte zeptat jich, my budeme hrát svoji hru. Můžeme si to s nimi rozdat jako rovný s rovným.