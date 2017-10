Nechali jsme hlavu v šatně, štvalo po vyřazení olomouckého Plška

Fotbalová Olomouc v přestřelce prohrála 3:4 a vypadla. „Moc nás to mrzí. Chtěli jsme hrát pohár i na jaře a bojovat o přímý postup do Evropské ligy,“ štvalo ofenzivního záložníka Sigmy.

Devět minut na začátku druhého poločasu vás stálo postup.

Jednoznačně. Začátek zápasu jsme měli špatný, patnáct minut, pak jsme se zvedli, otočili jsme stav. O poločase jsme si říkali, že výhoda je na naší straně, že oni musí. A dopadne to tak, jako bychom nechali hlavu v šatně.

Bohorovnost?

Nevím. Stejně jako první poločas jsme nastoupili nějak vlažně. Jablonec toho využil a pak už bylo pozdě na dotahování.

V závěru bylo hodně strkanic. I vy jste dostal žlutou kartu za řeči.

Oba jsme se srazili, oba jsme byli od krve a sudí to vyhodnotil takhle. To už je jedno, to bych nechtěl rozebírat. Spíš bych rozebíral ty góly. Tam byl kámen úrazu.

Jak moc mrzí konec v českém poháru, ze kterého šlo postoupit přímo do základní skupiny Evropské ligy?

Mrzí. Chtěli jsme postoupit, udělat si na jaro úspěšný vstup. Bohužel prvních patnáct minut druhého poločasu rozhodlo. Měli jsme pohár nastavený stejně jako ligu. Měl pro nás obrovskou cenu, bohužel jsme vypadli. Teď nám nezbývá nic jiného než se soustředit na Teplice. To bude důležité.

Na rozdíl od Jablonce jste nastoupili v pozměněné sestavě oproti lize. Bylo znát, že jsou hráči s menší herní praxí nervóznější?

Možná to tak vypadalo prvních patnáct minut prvního poločasu, ale pak si myslím, že si to sedlo. A poločas jsme dohráli velice slušně. Možná jsme mohli přidat další branky a bylo by po zápase.

V lize jste dvakrát po sobě remizovali, teď jste vypadli z poháru. Potřebujete nyní zdolat doma Teplice, abyste se vrátili do pohody?

Tohle nás nesmí položit. Proti Teplicím musíme jednoznačně bodovat naplno.