Olomoucký hrdina Plšek: V autobuse jsme slavili každý gól Baníku

Navíc jste jako první získali tři body na Stínadlech.

Jeli jsme sem vyhrát. Co si budeme povídat – pokud se chceme udržet tam, kde se držíme, potřebovali jsme tři body i vzhledem k ostatním výsledkům.

Motivovalo vás, že Slavia se Slováckem jen remizovala?

Někdo to tam vykřikoval, ale to jsme v hlavách moc neměli. Spíš zápas Baníku, který jsme sledovali v autobuse a každý jeho gól jsme slavili. Žijeme tím, díváme se po soupeřích, jak hrají, a teď jsem to potřebovali za tři body, což se podařilo. A zůstali jsme jediní doma neporažení.

Přitom to vypadalo, že vás to muselo nabudit, když jste hned z první akce dali gól.

Je pravda, že ze začátku šlo vidět, kdo výhru potřebuje víc. Dobře jsme začali, ale pak jsme z nepochopitelného důvodu přestali hrát a přišlo vyrovnání. Nicméně jsme měli daleko víc šancí než domácí, je podržel skvělý gólman. Druhý poločas začaly naopak Teplice dobře. Buchtič vytáhl několik dobrých zákroků, v posledních zápasech nás hodně drží. A pak to přišlo, udeřili jsme. Měli jsme několik šancí, brejk, který jsme nedohráli, taky nechápu. To byly tedy nervy. Ale závěr jsme si už pohlídali, tak jako doma s Ostravou.

Vítězný gól jste dal ze standardky, při které jste byl úplně sám.

Už v prvním poločase jsem tam vyplaval, měli jsme tam určený signál, hráli jsme na bloky, byl jsem tam sám a minul. To mě hodně mrzelo. Ale ve druhém poločase jsem si říkal, že to přijde ještě jednou, Zahry to tam nádherně dal a pak už to nebylo tak těžké. Byl jsem skoro na malém vápně, stačilo míč uklidit k tyči.

Olomoucký Jakub Plšek slaví gól do sítě Teplic.

Vy i Tomáš Zahradníček jste zápas odehráli s bilancí 1+1, doplňovali jste se?

Navzájem jsme si poděkovali. Doufám, že to bude pokračovat. Ale důležité pro nás je, že Sigma tady vyhrála, máme tři body a teď nás čeká doma Bohemka. Taky musíme bodovat naplno.

Věříte, že už třetí místo uhájíte?

Vkročili jsme do toho správnou nohou. Teď se musíme koncentrovat na sobotní utkání a znovu ho zvládnout.

Pomýšlíte i výš? Na druhou Slavii teď ztrácíte dva body.

Jsou to dva body, ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Je to blízko, ale musíme to potvrdit ziskem dalších bodů a uvidíme na konci.

Bodovali jste pošesté v řadě, graduje vaše forma ve správný čas?

Je to pravda. Říkal jsem klukům, že neumíme hrát v zimě. Když byly mrazy, tak jsme prohrávali, jak je teplo, vyhráváme.