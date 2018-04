Olomoucký Plšek vykoupal baníkovce. Vypadalo to docela hezky, liboval si

To byla fotbalová poezie.

V prvním momentu byla myšlenka – rychle zpracovat, z prvního doteku střílet. Jenže pak jsem viděl, že se blíží Šindelář a z působení z Olomouce vím, že hodně chodí do skluzu. V podstatě mu nic jiného nezbývalo než to hasit skluzem a naštěstí mně vyšlo, že i gólman šel na zem, a pak už to bylo jednoduché dát do prázdné.

Přitom se zdálo, že vám míč tancuje mezi nohama...

To byla právě ta myšlenka. První dotyk klasika. Pak jsem to musel řešit takhle, naštěstí se to povedlo. Vypadalo to docela hezky.

Jak to že jste měl tolik času?

Moulis rozběhl první tyč, všichni obránci se s ním chytli, to jsem využil. To dělával Chorý. Slízl jsem smetanu, Moulis udělal černou práci.

V nastavení jste měli přímý kop za pokutovým územím. Proč vás k tomu Houska nepustil?

Říkal mi, že chce dát také gól, tak jsem to nechal jemu. Bohužel mu to nevyšlo.

Byly to nervy až do konce? Baník vás ve druhé půli přehrával.

Ve druhé půli jo, ale v první půli to byl jednoznačně náš nejlepší výkon na jaře. Mělo to kvalitu i zakončení, chyběl gól. Ve druhé půli se naopak Baník dostával do hry, nemyslím si, že by to bylo tím, že jsme měli strach o výsledek, spíš asi dostali v přestávce kartáč. Docela se jim to dařilo, ale paradoxně my jsme dali gól, tím jsme to zlomili, pak jsme sice dostali červenou kartu, ale zkušeně jsme to uhlídali oproti minulým utkáním, kdy jsme tady s Jihlavou a s Karvinou ztratili dva body.

Vypořádali jste se i s agresivitou Baníku.

Já to čekal ještě agresivnější. Na podzim v Ostravě do nás chodili solidně, teď naopak jsme v první půli měli dost prostoru.

Spadne z vás po zbytečných domácích ztrátách tlak?

Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát – doma, venku. Byla skvělá atmosféra. Byl bych nejradši, kdyby byla každý zápas. Je mi jedno, jestli fandí nám, nebo druhému týmu. Bohužel to tady je dvakrát za sezonu.

Jak moc vám chyběl na lavičce potrestaný trenér Jílek?

I tak šel z tribuny slyšet, víc než z lávky. Takže jsme to nepocítili.

Hnala vás touha vrátit se před Spartu na třetí místo?

Kdo by tam nechtěl. Teď to musíme bodově potvrdit v Teplicích. Nebude to nic jednoduchého.

Navíc bez vykartovaného defenzivního záložníka Kalvacha...

Odehrál všechny zápasy. Bude to určitě ztráta, ale nám nezbývá nic jiného než ho nějak nahradit.

Zatáhnete se na šestku?

Dřív jsem tam hrával, ale nevím. Není to úplně to pravé ořechové. Pod hrotem to mám blíž ke gólu. Je to tam lepší.