Něco jsem chytil, měl i štěstí. Brankář Buchta zachránil Olomouci bod

Měl by jich v sezoně jedenáct, ale v závěru jarního zápasu se Slováckem musel střídat kvůli zranění.

Jablonec si vytvořil čtyři obrovské šance, vy žádnou. Tenhle bod musíte brát, že?

Chtěli jsme tři body, ale musíme respektovat sílu a kvalitu, kterou Jablonec na jaře má. Dá se říct, že nikdo s nimi ve hře o poháry nepočítal, a dneska jsou na dostřel. Věděli jsme, že pokud to prohrajeme, tak nás přeskočí v tabulce a ještě budeme mít horší vzájemný zápas. Pak by to bylo těžké nahánět. Udělali jsme pro to maximum, musím pochválit celý mančaft.

Celý mančaft musí chválit vás.

Tyhle zápasy jsou pro mě lepší. Třeba doma s Jihlavou měli jednu pološanci a dali nám z ní gól. Tak to někdy chodí. Teď měl Jablonec šancí hodně, ale od toho tam jsem. Něco jsem chytil, měl i štěstí. Kluci poskákali do střel. Celkově skvělý výkon.

Chramostu jste vychytal ve vyložených šancích. Studoval jste ho před zápasem?

Věděl jsem, že je to vrtkavý, takový drzý hráč a že Doležal je spíš tank, který jde do toho a vyhrává hlavy. Samozřejmě si ty hráče načtete, ale já spíš než na hráče soupeře koukám na náš výkon, koncentruji se sám na sebe. Vyšlo nám to, máme bod. Musíme být pokorní. Každý bod z venku je dobrý, i když remízu s Jihlavou bych vyměnil za výhru v Jablonci, nebo obráceně, abychom měli tři body místo dvou.

Který ze zákroků byl nejtěžší?

Asi to sólo Chramosty. Na tréninku to cvičíme, ustál jsem si ho a pak uděláte nějakou figuru, roztáhnete, nohy dole, ruky nahoře. Vyloženě mě to trefilo, není to žádný reflex, ale dělám to i na tréninku a také na tréninku to chytám, takže to nebyla úplně náhoda.

Domácí jste přiváděl k šílenství. Váš nejlepší výkon v sezoně?

Byl skvělej, i když ne úplně top. Třeba jako doma se Slavií. V zápasech, kdy má soupeř hodně šancí a já se rozchytám, už si začínám hodně věřit, že gól nedostanu. Tento výkon bych v sezoně řadil hodně vysoko. Solidní. A možná na konci to bude pro nás zlatý bod.

Ukázal jste i zkušenost. Nechodil jste hned na zem a dobře jste zmenšil střelecký úhel.

V tom mám výhodu, že jsem celkem velký. Snažím se hodně přiblížit k hráči, abych mu vykryl co nejvíc místa, pak se nějak roztáhnu. A není to náhoda. Dělám to na tréninku. Horší jsou střely z dálky, kdy už neskočím tak k tyčce. Ale na souboje jeden na jednoho si věřím. Jsem rád, že jsem to zvládl.

A byl hrdinou zápasu.

Je to pěkné, ale musím pochválit všechny kluky, protože tam byly situace, kdy já jako gólman vím, že by to byl jasný gól, ale kluci skočili do střely a zachránili to. Vyzdvihl bych všechny hráče, a hlavně defenzivu, protože uhrát v Jablonci nulu se cení. Takže jsem byl jeden z jedenácti hrdinů.

Zato v ofenzivě jste nepředvedli nic. Jen jednu slabou střelu. Co se to s olomouckou ofenzivou na jaře děje?

Kdybych věděl, čím to je... Na jaře nemáme ofenzivu takovou, jakou bychom chtěli. Kromě zápasu s Duklou, kdy jsme dali tři góly a ještě měli hodně šancí, nám to do ofenzivy moc nejde. Jsou tam situace, které můžeme dohrát do gólu a nějak to překombinujeme. Ale jak říkáte: stoprocentní šanci, kdy by Hrubý musel vytáhnout super zákrok, jsme neměli. Na vítězství se potom těžko pomýšlí. Fotbal je takový, že jednou vám vezme a jednou dá. Škoda že v tříbodovém systému po remízách moc neodskočíte. Ale je to spravedlivé.