Jak může Olomouc vyzrát na nejlepší tým jara? S instinktem zabijáka

Že by nejspíš vyhráli, kdyby pomezní neodmával skórujícímu záložníkovi Lukáši Kalvachovi ofsajd, jenž z dostupných záběrů není průkazný a zřejmě ani nebyl.

Že neměl nevysoký obránce Martin Hála při rohovém kopu místo stopera Václava Jemelky hlídat hlavičkujícího útočníka Jihlavy Dvořáka, který srovnal.

Že si vůbec měli se čtyřicetiminutovou přesilovkou poradit o dost líp.

I přes jarní klopýtání a lopotnější projev pořád patří navrátilci do ligy senzační třetí příčka. A dnes sigmáky čeká bitva o evropské poháry na hřišti rozjetého pátého Jablonce.

Jablonec - Olomouc Sledujte od 16.00 online.

„Jablonec má na jaře skvělou formu a sérii zápasů bez prohry. My jsme naopak v posledních zápasech nějaké body poztráceli. Hrajeme o něco a nevím, do jaké míry nás to svazuje. Mělo by na hráčích být spíše vidět, že chtějí vyhrát. Měla by na nás být vidět bojovnost, odvaha, nasazení a v tom budeme muset přidat,“ velí olomoucký trenér Václav Jílek.

„Jablonec pracuje dobře nejen dopředu, ale i dozadu. Je potřeba mít v koncovce instinkt zabijáka, přidat v agresivitě v šestnáctce. Jablonec je dobrá příležitost tohle ukázat.“

Severočeši se díky jarní sérii šesti výher a remíze v Boleslavi naplno zapojili do boje o evropské poháry. Mají však před sebou těžkou sérii – po Olomouci hrají se Spartou a Libercem, dalšími konkurenty v boji o Evropskou ligu. K tomu ještě semifinále českého poháru MOL Cup ve Zlíně.

Pořádně drsný konec dubna, ve kterém se může velmi zásadně rozhodnout o šancích Jablonce na postup do evropských pohárů.

„Do konce ligy zbývá sedm kol a každé bude důležité. Je pravda, že závěr bude asi hodně napínavý, protože do boje o pohárové příčky se teď namotalo hodně mančaftů. Jsme rádi, že jsme se do toho také zamíchali,“ tvrdí jablonecký kouč Petr Rada. „Teď máme doma Olomouc, která je naším konkurentem, a budeme se maximálně snažit, abychom obstáli.“

Před Hanáky varuje: „Olomouc má formu, viděl jsem ji na Dukle, kde otočila zápas a zvítězila 3:2. Naopak doma s Jihlavou nezvítězila, i když hosté hráli o deseti. Mají hráče technického typu, ať je to Houska, Plšek, Falta, nebo Zahradníček. To nejsou hráči, kteří to jen nakopávají, ale snaží se o technický fotbal. Je to tým, který do ligy patří, a to, že jsou nahoře, není určitě náhoda.“

Vzápětí však dodává: „Ale je to soupeř hratelný.“ „Olomoučtí byli na podzim suverénní, teď už sice tak nejsou, ale ve svém posledním utkání venku vyhráli na Dukle, takže si na ně musíme dát velký pozor,“ řekl pravý obránce Jablonce Tomáš Holeš. „Nebezpečný bude útočník Řezníček, který vstřelil Dukle hattrick.“

Domácím bude chybět špílmachr a rozehrávač většiny standardních situací Michal Trávník, jenž dostal před týdnem v Boleslavi červenou kartu.

„To je nepříjemné, ale musíme si poradit. Varianty máme různé, uvidíme, jak to vyřešíme, jestli budeme hrát na jednoho, nebo dva útočníky. Dobré je, že hráčů, kteří mohou do utkání naskočit místo něj, máme dost,“ dodal Rada.