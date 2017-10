Devět minut chaosu. Výpadek nás stál postup, zlobil se olomoucký trenér

Během devíti minut Jablonečtí třikrát rozebrali chaotickou defenzivu domácích, a jelikož ze závěrečného tlaku modrých dotlačil míč do sítě už jen čahoun Tomáš Chorý, po emočně vypjaté bitvě výhru 4:3 a postup slaví Severočeši.

Co se to s Hanáky po přestávce vlastně stalo? Věděli vůbec, že už začala druhá půle? Totální kolaps.

„Výpadek nás stál postup,“ zlobil se olomoucký trenér Václav Jílek.

Ve 47. minutě vyrovnal z dorážky Tecl a po čtyřech minutách vrátil Severočechům vedení přesnou střelou za háčky na vápně volný dvougólový Kubista. V 56. minutě přidal čtvrtý gól opět volný Tecl. „Já a dva góly... To je státní svátek,“ zubil se Kubista. „V šatně jsme si něco řekli a jsme moc rádi za postup.“

Jablonecký trenér Zdeněk Klucký si po krásném souboji oddechl.

„Nesmírně těžké utkání. Olomouc hraje dobře, doma si myslím byla favoritem. O přestávce jsme jsme na ni vlítli a podařilo se nám to otočit. Závěr jsme si pohlídali,“ ulevil si. „V šatně jsme si nenadávali, spíš jsme si říkali, jak takticky na ně vystoupit. Tři branky po sobě rozhodly,“ přikývl. „Sigma doma dlouho neprohrála,“ cenil si.

Nejen doma. Olomouc padla poprvé po devíti soutěžních zápasech. Zároveň ale už tři utkání čeká třetí tým ligové tabulky na výhru.

V jeho táboru zavládl velký smutek. „Jsme hodně smutní, zklamaní,“ mluvil tiše Jílek. „Věřili jsme, že je v našich silách ve zčásti obměněné sestavě utkání zvládnout. Bohužel jsme ho nezvládli kvůli desetiminutovému selhání, kdy jsme darovali soupeři tři šance. Nechci brečet, i když si myslím, že ty situace nebyly z pohledu pravidel úplně v pořádku,“ narážel Jílek zřejmě hlavně na Teclův zásah na hraně, či spíše za hranou ofsajdového postavení.

Týmy si dobře uvědomovaly, že vítěz českého poháru postoupí přímo do základní skupiny Evropské ligy. K tomu získá balík 70 milionů korun. Motivaci tak mají velkou.

„Nezažíváme úplně dobré období. Celé mužstvo poháru dávalo důležitost. Ztratili jsme možnou přímou cestu do Evropy,“ štvalo Jílka. Zatímco Kluckého parta splnila úkol. „Jednoznačně jsme chtěli postoupit. Majitel klubu byl před odjezdem v kabině a říkal, že cíl je postup,“ prozradil. „Zlín je inspirací. Jablonec chce hrát v Evropě. Pokud by se to nepodařilo v lize, kde o to bude bojovat víc týmů, tak chceme zvítězit v poháru.“ I proto Klucký nešetřil nikoho.

Po deseti dnech, kdy se s Olomoucí potkal Jablonec na Andrově stadionu v lize (0:0), jen změnil rozestavení na 4-5-1. „A pomohlo nám to.“

Jílek udělal větší rošády v sestavě: na lavičce nechal Jemelku, Faltu, Kalvacha, Zahradníčka či brankáře Buchtu, kteří obvykle patří do základní sestavy.

Šanci po čase dostali Reichl, Moulis, Polom, Hála a Obročník. Jenže zejména stoper Roman Polom propadl, nedostatek herní praxe po zranění kolena byl znát až příliš.

„Věřil jsem, že prodá zkušenost, v tréninku vypadal dobře, ale zápasová praxe mu chybí. Začátek měl rozpačitý. Nejistota,“ hodnotil Jílek. Po hodině ho raději stáhl. „Křídla mě ale potěšila,“ pochválil naopak aktivního Moulise s Hálou, jenž si kromě gólu připsal i pěknou asistenci na Plškův zásah. „Také Obročník to zvládl. A Reichy nás i přes čtyři góly podržel.“

Olomouc se v závěru hnala za vyrovnáním, které by znamenalo prodloužení. Hrála jen na tři beky, i ti šturmovali vpřed. Přibývalo ostrých zákroků i strkanic, Jílkova asistenta Onofreje sudí Marek vykázal na tribunu. „Hra na jednu branku, ale z tlaku už jsme nevytěžili velkou příležitost,“ povzdechl si Jílek. „Jablonec byl efektivní.“