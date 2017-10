Lepší než černý kůň, chválí Ujfaluši Olomouc před bitvou s Jabloncem

Oba mančafty dosud prohrály jen s vedoucí Viktorií. „Sigma je rozjetá a je potřeba, aby toho využila, co to jde. Proti Jablonci jí doma věřím,“ řekl MF DNES olomoucký odchovanec a někdejší český reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši.

Stejně jako většina expertů, také bývalý lídr Atlétika Madrid je nadšený z atraktivní fyzicky náročné hry, kterou Sigma po návratu do ligy předvádí. Tím spíš, že k ní má stále blízko.

Tomáš Ujfaluši

„Je to super, před sezonou jsem jim věřil, že by mohli být černým koněm soutěže, ale takový válec jsem nečekal,“ přiznává někdejší opora Hamburku, Fiorentiny či Galatasaraye Istanbul. „Moc se mi líbí, jsou na tom výborně kondičně, hrají s mladými, paráda. Presují, ale dokáží se i zatáhnout do bloku.“

Mile překvapený je z Olomouce také její bývalý stoper Jan Rajnoch. „To se musí líbit. Fandím jim.“

Mladý tým Hanáků dobře zná z nedávného angažmá. „S Faltou, Kalvachem, Texlem či Jemelkou jsem hrál v olomouckém béčku. Tehdy mě s nimi fotbal moc bavil. Jsem za kluky rád, že se jim daří.“

Zásadní podíl na vzestupu Olomouce, která posledních šest zápasů neprohrála, má podle Rajnocha trenér Václav Jílek. „Je progresivním koučem, má vynikající tréninky, odvádí kvalitní práci.“

Jan Rajnoch

Tak kvalitní, že se hráči pod ním zlepšují. Křídelník Šimon Falta se dostal do české reprezentace, ačkoli v kvalifikaci nenastoupil a na první start za nároďák čeká. Produktivní záložník Jakub Plšek byl v nominaci mezi náhradníky. V parádní formě hraje motor olomoucké hry David Houska.

„Těší nás to, to je jasné,“ přikývne Jílek. „Je to vizitka dobré práce, ne moje, ale celého klubu. Ovšem konkurence ve středu pole v reprezentaci v podání Bořka Dočkala, Vládi Daridy je obrovská. Nicméně jsou na začátku cesty, která je může jednou přivést do reprezentace. Dělají pro to maximum v tréninku i zápasech, daří se jim, jsou výrazní. A pak je otázka, jestli jsou schopni ještě práh překročit a dostat se tak do národního mužstva. Moc bych jim to přál.“

Jílkovi se navíc po reprezentační pauze vrátil z marodky klíčový útočník Tomáš Chorý. Kvůli zranění kolena vynechal tři utkání, v nichž ho třemi góly na špici nahradil Plšek. Fit je rovněž defenzivní středopolař Michal Obročník, jenž nedohrál poslední utkání v Jihlavě. Také on dal koleno do pořádku.

„Přestávka v soutěži byla využitá nejen na tréninkový proces, ale i regenerační. Chlapci, kteří měli lehčí zranění, což byl i Kuba Plšek či Lukáš Kalvach, se dali dohromady, takže také v tom byl účel splněn maximálně,“ řekl Jílkův asistent Ladislav Onofrej. „Minulé vítězství v Jihlavě ještě podpořilo elán týmu v další práci. Čeká nás silný Jablonec. Může to být dobrý fotbal.“

Tomáš Chorý (na snímku skóruje proti Liberci) dal do pořádku zraněné koleno.

Jablonecký kouč Zdeněk Klucký souhlasí: „Olomouc na rozdíl od nás dokázala některé zápasy vyhrát, my jsme remizovali. V Sigmě působí řada odchovanců, teď hrají dobrý fotbal a střílí branky. Na druhou stranu my jsme taky v dobré kondici, takže si myslím, že to bude vyrovnané utkání.“

Olomouc v lize neinkasovala 189 minut, což je aktuálně nejdelší série. „Budeme nastavení na další kvalitní výkon, který nám, doufám, přinese tři body,“ věří Onofrej.

Pak by se Sigma po třetině soutěže udržela na skvělém druhé místě. Jak dlouho bude ukazovat bohatýrským pražským S záda?

„Kádr nemá nejširší, je tak otázka, jestli by formu udržela v případě zranění, ale myslím, že kolem pátého místa bude hrát celou sezonu,“ přemítá televizní expert Rajnoch. „Třeba se ale Sigma přimotá po vzoru Liberce i do hry o titul.“