Sedm gólů je moc, mrzí kouče po sněhové přípravě Hradce s Olomoucí

Těžko hodnotit, na takovém terénu si fotbalisté Hradce Králové asi moc často o druholigové body na jaře nezahrají.

Přesto konečný výsledek úterního přípravného utkání trenéry druholigových fotbalistů Hradce Králové rozčaroval. „Dostat sedm gólů, byť od týmu, který patří v první lize do špičky, je moc,“ komentoval porážku 3:7 hradecký kouč Karel Havlíček.

Třetí zápas letošní zimní přípravy Hradečtí odehráli na sněhem pokryté umělé trávě. Kvůli sněžení totiž stihli olomoučtí pořadatelé vyhrnout pouze čáry.

„Hrálo se sice na sněhu jako za stara, terén fotbalový nebyl, ale pro oba týmy to bylo stejné. A i přes sněhovou vrstvu míč po hřišti jezdil a nezastavoval se,“ přiblížil Havlíček podmínky, v nichž si to včera Hradec s Olomoucí rozdal.

Z výsledku je patrné, s čím byli hradečtí trenéři nejméně spokojeni. „V defenzivě jsme často působili dezorientovaně, což ale nesouvisí jen s hrou obrany, ale s obrannou hrou celého týmu. Chyběla nám hlavně snaha a schopnost přepínat z ofenzivy do defenzivy,“ hodnotil Havlíček.

Přesto Hradec, který do Olomouce vyrazil bez zraněných Pázlera, Černého, Krátkého, Noska a Shejbala, dlouho držel naději na přijatelný výsledek. První půli prohrál 0:2, ve druhé stačil dvakrát snížit na rozdíl dvou branek. Za stavu 2:4 si ale mezi 77. a 83. minutou nechal dát tři góly.

„Stávalo se nám, že místo toho, abychom se dostali na dostřel, tak nám soupeř utekl. Když to bylo 0:2, mohli jsme snížit, ale místo toho to hned bylo 0:3. Podobné to bylo za stavu 2:4,“ poznamenal kouč.

Zvlášť těžce nesl tři góly v závěru utkání, které jeho tým dostal a kterými Olomouc odskočila na 7:2: „V přípravě nejsou výsledky to nejdůležitější, ale každý vytváří i image klubu a tohle je moc. A ty tři góly to celé znehodnotily.“