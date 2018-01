Další změny v Olomouci: Končí Linhart s Obročníkem, vrací se Yunis

Klub předběžně ukončil hostování věčně zraněného útočníka Zdeňka Linharta ze Slavie a nedohodl se na prodloužení hostování záložníka Michala Obročníka z Liberce.

I toho však čeká tříměsíční marodění s ramenem. Na hostování do Třince půjčí Hanáci ofenzivního univerzála Lukáše Buchvaldka.

Naopak si stáhli z polských Katovic útočníka Jakuba Yunise a z Pardubic obránce Michala Surzyna.

Defenzivního záložníka Obročníka chtěla Sigma udržet, přestože je zraněný a přestože na podzim naskočil jen do sedmi zápasů, neboť jinak kryl záda spolehlivému Kalvachovi. I tak stihl zaujmout.

„O Obročníka jsme měli zájem, i když ho trápily zdravotní problémy. Má dlouhodobější potíže s ramenem, rekonvalescence si vyžádá až tři měsíce. I tak jsme si na něj chtěli počkat a prodloužit hostování. Michalovi končí v létě v Liberci smlouva, chce se dát do pořádku a pak uvidí, co dál,“ tlumočil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář hráčovo rozhodnutí.

Linhart neodehrál na podzim za Olomouc ani minutu. „Měl neustále zdravotní problémy, proto se nedokázal prosadit,“ vysvětlil Minář.

Z trojice letních hostů tak zůstává v klubu už jen stoper Roman Polom. I toho trápila zranění. „Přivedli jsme hráče, kteří měli zdravotní problémy. To je trošku rarita, ale někdy se to stane. Roman je zkušený hráč, už kolem něj krouží dva ligové kluby. Hostování má u nás až do konce června,“ podotkl Minář.

O šanci v prvním týmu se poperou Yunis se Surzynem. „Surzyn v Pardubicích hrával stabilně, dostal se i do nároďáku do dvacítky, ale je třeba, aby se nám ukázal, jak je schopen zvládat kategorii o level výš,“ pověděl Minář. „Roční hostování se Kubovi Yunisovi nepovedlo, jak by si přál. Uvidíme, jak se mu bude dařit v přípravě.“

Do té se zapojí i šestice dorostenců. „Zaslouží si to. Na podzim odvedli kus práce, je to za odměnu,“ doplnil Minář s tím, že v úvahu připadá uvolnění stopera Jana Štěrby na hostování. „Ne že bychom chtěli, aby odcházel, ale cítíme, že mu to dlužíme, aby více hrál.“

Po konci podzimu kariéru ukončil zkušený stoper Aleš Škerle, který však kvůli zranění neodehrál v sezoně ani zápas. V klubu zůstává jako vedoucí mužstva.

Jediným větším zásahem do ambiciózního týmu, jemuž v lize patří třetí místo, tak je zatím odchod Chorého do Plzně, za něhož ovšem Sigma přivedla na hostování Jakuba Řezníčka. „Myslím, že další větší změny nebudou. Chceme, aby mužstvo zůstalo pohromadě,“ zdůrazňuje Minář.