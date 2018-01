(Ne)výhoda olomouckých fotbalistů: jedenáctka Jasných

Roman Pivarník

„Sigma je překvapením ligy, protože asi nikdo neočekával, že by mohla stabilně být na druhém třetím místě, ale když člověk to mužstvo zná, tak ví, že je tam několik hráčů ročníku 93. Ti za mě přicházeli do áčka, Plšek, Falta, Houska, Ševčík je 94, přišel do áčka. A už začali naskakovat v průběhu soutěže. A ti hráči dohromady měli dva sestupy, dva postupy do ligy. Jsou pohromadě. Jsou vyhrátí. A nakonec dokázali vsadit na to, že hráči se znají, mají stabilizovaný kádr. A samozřejmě potřebujete štěstí, to na začátku měli. A od té doby šlapou. Potřebují kádr udržet. Ale sami víte, že to není jednoduché. Pokud by přišla dobrá nabídka i do Plzně za hráče, tak by je taky určitě prodala. Není to ve stadiu, že by nedokázali udržet kádr pohromadě. Pokud jeden dva hráči odejdou, musí to akceptovat. A snažit se doplnit o další hráče. Pokud by šlo o jednoho dva, nemusí dělat velké změny. Jedním hráčem doplnit, jako to udělali s Řezníčkem za Chorého, něco z mládeže... Udržet celý kádr, to ani nejde. Nemůžete tým udržet ve vakuovém stavu pohromadě. Jeden dva hráči nejsou výprodej. Pokud by se to týkalo čtyř pěti hráčů, tak je to samozřejmě problém. Ale jeden dva hráči by neměli být problém.“