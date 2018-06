Olomouc shání střelce. Za teplického Vaněčka nabízí Moulise

„Nějaký zájem registrujeme, zatím ale David zůstává,“ zvěstoval včera na startu letní přípravy sportovní ředitel Jakub Dovalil.

Důrazného útočníka si napsala na první místo svého seznamu Sigma Olomouc, kterou čeká Evropská liga. Baží po něm i skotští Hearts of Midlothian, ostrovní fotbal by mohl urostlému Vaněčkovi svědčit.

Hearts by kromě okamžitého přestupu zajímal i nyní uzavřený kontrakt s platností od zimy; to už Vaněčkovi vyprší smlouva v Teplicích a bude k mání zadarmo.

„Pro nás je priorita, abychom za něj sehnali náhradu. Eventuálně je ve hře výměna,“ prozradil Dovalil.

Sigma za Vaněčka nabízí málo vytěžovaného křídelníka Pavla Moulise. „Není klasický útočník, ale zase je odsud. Hodil by se nám. Jednání probíhají, ale s nikým se neblížíme dohodě.“

Pavel Moulis

Vaněček včera trénoval s teplickým týmem a trenér Daniel Šmejkal tvrdil: „Zatím nemám žádné indicie, že by ležela na stole lukrativní nabídka. Vaněček má tady kontrakt a neberu to tak, že by měl odcházet. Zatím není jasno.“ Vzhledem ke končící smlouvě ale cena za nejlepšího kanonýra sklářů v minulé sezoně nebude závratná. „Jednali jsme s ním o prodloužení smlouvy v podstatě už od podzimu. Zatím jsme se nedobrali k žádnému výsledku,“ pronesl Dovalil.

Ztráta Vaněčka by byla citelným zásahem do jinak neproduktivní ofenzivy Teplic. „Už v zimě odešel Fillo, který dal pět branek. Byla by to komplikace,“ doznal Šmejkal.

Vaněček není na seznamu vytipovaných posil do útoku Sigmy jediný. V úvahu připadají například Tomáš Poznar, který se neprosadil v Plzni, nebo jihlavský Pavel Dvořák.

„Něco se sice rýsuje, ale hlavně se musí vyjádřit Jihlava,“ řekl devětadvacetiletý Dvořák s tím, že po sestupu do druhé ligy by rád změnil klub. „Pokud by byla možnost zahrát si výš, tak bych asi šel, jako každý. Ale na druhou stranu taky cítím zodpovědnost. Na padáku Jihlavy jsem se podílel i já. Prostě uvidíme, jak to všechno dopadne.“

Hostování z Plzně by si mohl na Hané prodloužit Jakub Řezníček, pokud ho Viktorie uvolní. Ale sám se chce poprat o místo v týmu před Ligou mistrů.

Kalvach by rád do Plzně

Fanoušky Sigmy snad ještě víc než příchody zajímají možné odchody.

Po úspěšné sezoně je zájem o několik opor Hanáků – stopery Uroše Radakoviče (Sparta, Legia Varšava), Václava Jemelku (Slavia), záložníky Jakuba Plška (Sparta, Slavia) a Lukáše Kalvacha (Plzeň), který ve Sportu uvedl, že by přestup do Viktorie uvítal. Na rozdíl od Jemelky, jenž by povedený první rok v lize v Olomouci ještě potvrdil a zahrál si s ní poháry.

Výstupní klauzuli ve smlouvě má trojice Radakovič, Houska, Plšek.

Podle informací MF DNES se pohybuje kolem 15 milionů korun.

„Samozřejmě eviduji zájem a mediální spekulace o Jemelkovi a Kalvachovi, ale muselo by přijít něco, z čeho bychom si sedli na zadek. Se sportovním ředitelem Ladislavem Minářem však nechceme pouštět žádné další hráče,“ řekl po sezoně trenér Sigmy Václav Jílek.

Rád by naopak posílil: „Musíme vyřešit pozici hrotového útočníka, případně středového hráče. Na druhou stranu by nám prodej jednoho hráče nabídl možnost podívat se po někom jiném a doplnit. Ale věřím v hráče, které tu mám, a pokud nikdo nepřijde, pracujeme s tím, co máme. Nebojím se toho, že by mužstvo bylo výrazně oslabeno.“

Olomouc se ze čtvrtého místa kvalifikovala do 3. předkola Evropské ligy. Čili je dvě předkola od základní skupiny, kde se dají vydělat pěkné peníze. I proto by měla Sigma ještě mančaft udržet. Minimálně na podzim. A pokusit se o sportovní úspěch.